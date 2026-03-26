Азиатските борси отново потънаха на червено заради кризата с Иран

Водещите индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион приключиха сесията в четвъртък с понижения, след като властите в Иран сигнализираха, че нямат намерение да водят преки преговори със САЩ въпреки разглежданото предложение на Вашингтон за край на войната, съобщава CNBC.

В Китай измерителят CSI 300 се понижи с процент до 4477,53 пункта, докато хонконгският Hang Seng отписа близо 1,9% до 24 856,43 пункта.

Австралийският показател S&P/ASX 200 се раздели с по-малко – 0,1%, до 8525,7 пункта.

В Япония Nikkei 225 намаля с 0,27% до 53 603,65 пункта, докато по-малкият Topix се понижи с 0,22% до 3642,8 пункта.

По-значителни спадове имаше в Южна Корея, където бенчмаркът Kospi потъна с над 3% до 5460,46 пункта, докато при Kosdaq отстъплението бе от почти 2% до 1136,64 пункта.

Цените на петрола бяха относително стабилни по време на азиатската търговия, като към 11:15 ч. българско време налице е отново рязко повишение с по над 3% за двата водещи сорта. Фючърсите върху Брента се търгуват за 105,51 долара за барел, а върху West Texas Intermediate за 93,29 долара за барел.

По-рано иранският външен министър Абас Аракчи заяви, че размяна на съобщения между Техеран и Вашингтон чрез медиатори „не означава преговори със САЩ“, съобщи Ройтерс.

В сряда иранска държавна медия съобщи, че страната ще отхвърли съобщението за примирие на САЩ, като е изготвила свои условия за прекратяване на конфликта.