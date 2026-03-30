Акциите на европейските банки прекъсват рекордната серия от 13 тримесечия на поскъпване

Акциите на европейските банки са напът да прекъснат рекордната си поредица от 13 тримесечия на поскъпване, тъй като оптимизмът относно силните печалби и възвръщаемостта на капитала се измества от опасения за въздействието на войната в Иран и масовото изтегляне от пазара на частни кредити, предава Bloomberg.

Индексът Stoxx 600 Banks е спаднал с 8,7% от началото тази година, след като отбелязваше ръст през всяко тримесечие от четвъртото тримесечие на 2022 г. Понижението се случва на фона на опасения, че скокът в цените на енергоносителите заради конфликта в Близкия изток ще засегне икономиката на Стария континент.

„Ако войната в Иран се проточи, страховете на глобалните кредитори от стагфлация ще се засилят“, заявяват анализаторите от Bloomberg Intelligence Херман Чан и Филип Ричардс. „Продължителен глобален шок в предлагането може да има по-тежки последствия за европейските банки“, добавят те, предупреждавайки за по-голямо въздействие върху енергийните пазари в Европа, отколкото върху тези в САЩ.

Притесненията относно кредитите засегнаха акциите на европейските банки още преди началото на военните действия. Пазарът на частни кредити, оценен на 1,8 трлн. долара или над 1,6 трлн. евро, е свидетел на масово изтегляне на инвеститори, след като гръмки фалити предизвикаха тревога относно качеството на кредитите и експозицията към софтуерни фирми, заплашени от изкуствения интелект (AI).

Deutsche Bank AG е начело на загубите тази година, като акциите ѝ са поевтинели с 25% след разкриването на експозиция към частни кредити в размер на 26 млрд. евро (30 млрд. долара). Цените на книжата на UBS Group AG, Barclays Plc и UniCredit SpA също отбелязват двуцифрени процентни спадове.

Въпреки това анализаторите остават оптимистично настроени относно дългосрочните перспективи. Според JPMorgan Chase & Co. пряката експозиция към частния кредитен сектор изглежда управляема, докато предизвиканата от войната волатилност може да доведе до ръст на приходите от инвестиционното банкиране.