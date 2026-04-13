Акциите на Goldman Sachs повлякоха надолу Dow Jones в началото на търговията в САЩ*

Водещите индекси на фондовата търговия в САЩ се движат разнопосочно в началото на сесията. S&P 500 отчита минимален спад от 0,04% до 6814,21 пункта като инвеститорите са в очакване на решение за Иран в близките часове, което задържа спада, пише CNBC.

Dow Jones губи 0,5%, или над 200 пункта, до 47 682,56 пункта. Фокусът е върху финансовия отчет на Goldman Sachs, която съобщи за рекордни приходи от 5,33 млрд. долара за първото тримесечие, което е най-високият резултат, постиган от която и да е инвестиционна банка досега, пише Bloomberg. Търговците обаче са разочаровани от представянето на звеното за търговия с книжа с фиксиран доход (разминаването с оценката на пазара е от над 800 млн. долара), което доведе и до спад на цената на акциите на Goldman Sachs с над 4% в ранната търговия.

Технологичният Nasdaq се повишава с минималните 0,06% до 22 917,41 пункта.

Цената на петрола се повишава с над 5%, след като САЩ започнаха своята блокада на Ормузкия проток. Целта е да бъде увеличен натискът срещу Иран да освободи протока, пише Ройтерс. Това обаче притесни пазарите и цената на американския лек суров петрол (WTI) се повиши до 101 долара за барел с доставка през май. Юнските контракти са по-евтини - към 94 долара за бърел.

Около 94 долара за барел се извършва търговията и с европейския "Брент"

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1705 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3455 долара за брой.

Златото се търгува за 4744 долара за тройунция, или спад от около 1%.

* Информацията е актуална към 17:15 часа