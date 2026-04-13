Европейските борси затварят със спадове след американската блокада на Ормузкия проток

Водещите индекси на европейските фондови борси затвориха първата сесия от новата седмица със спадове с началото на американската блокада на Ормузкия проток и иранските пристанища, пише CNBC. САЩ започнаха да блокират влизането и излизането на кораби от Персийския залив в опит да накара Иран да вдигне блокадата над Ормузкия проток - една от основните петролни артерии. Мярката беше обявена от американския президент Доналд Тръмп, след като преговорите в Пакистан през уикенда не дадоха резултат.

В резултат паневропейският Stoxx 600 изгуби 0,16% от стойността си и затвори при 613,88 пункта. Сред големите губещи са авиокомпаниите, включително и най-големите Wizz Air и Lufthansa. Акциите на Wizz Air поевтиняха с над 5%, докато книжата на Lufthansa се търгуваха за 7,75 евро в края на сесията на DAX, което е спад от почти 1,3 на сто.

Водещият индекс на Франкфуртската фондова борса - DAX, се понижи с 0,26% до 23 742,44 пункта, а във Франция САС 40 затвори при 8235,98 пункта, или спад от 0,29 на сто.

FTSE 100 достигна до 10 582,96 пункта, което е понижение от 0,17 на сто.

Цената на петрола отново достигна нивото от 100 долара за барел след като оценките на търговците са, че с блокирането на иранските пристанища пазарите ще загубят още почти 2 млн. барела петрол на ден. С новината за влизане в сила на решението за блокада американският лек суров петрол (WTI) с доставка през май, както и европейският "Брент" за юни поскъпнаха с над 5%. Контрактите на WTI с доставка през юни се търгува за около 94 долара за барел.

На валутните пазари доларът понижава стойността си на фона на действията на САЩ в Близкия изток. Едно евро се разменя за 1,1733 долара, а стойността на британския паунд достига до 1,3376 долара за брой.

Цената на златото остава без значителна промяна - 4758 долара за тройунция, което е понижение от малко под 0,5 на сто.