S&P500 изтри загубите от войната в Иран, очаквайки сделката на Тръмп с Техеран

Фондовите пазари в САЩ затвориха със силни ръстове в очакване на сделка между САЩ и Иран, пише CNBC. Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че след американската блокада на Ормузкия проток с него са се свързали "правилните хора", които искат сделка за края на войната в Иран. Преди това той предупреди, че всеки кораб, който се приближи до иранските пристанища рискува да бъде елиминиран.

Въпреки отказа на съюзниците от НАТО да се включат в операцията, надеждата за предстояща развръзка доведе до ръст от 1,02% до ниво от 6886,24 пункта за S&P 500, с което широкият индикатор изтри загубите, натрупали се от началото на войната. Dow Jones преодоля негативното начало на сесията и затвори на ниво от 48 218,25 пункта, което е ръст от 0,63%, или с повече от 300 пункта. За Nasdaq, в чийто състав преобладават технологични компании, ръстът днес е в рамките на 1,23% до 23 183,736 пункта.

Подкрепа на търговията оказаха акциите на Oracle, които поскъпнаха с 13% до 155,62 долара за брой.

Блокадата на Ормузкия проток и иранските пристанища обаче натежаха на петролните пазари. Ограниченията ще извадят още около 2 млн. барела ирански петрол дневно от пазара. Американският лек суров петрол (WTI) с доставка през май се изравни със сорта "Брент" (с доставка през юни) и цените и на двата водещи сорта се изравни до малко над 99 долара за барел.

За WTI ръстът е от малко над 2%, а за европейския сорт - с над 4%.

На валутните пазари едно евро се разменя за 1,1762 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3506 долара за брой.

Златото се търгува за 4766 долара за тройунция, което е спад от 0,4 на сто.