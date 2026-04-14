Петролът поевтинява, докато САЩ и Иран обмислят нови преговори*

Цената на петрола спада във вторник на фона на сигнали, че САЩ и Иран може да подновят мирните преговори, след като Вашингтон наложи блокада на Ормузкия проток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поевтиняват с 0,99% до 98,38 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,84% до 97,3 долара за барел.

Според източници, запознати с въпроса, двете страни обсъждат провеждането на нов кръг от разговори за по-дългосрочно прекратяване на огъня. Целта е те да бъдат организирани преди изтичането на двуседмичната пауза във военните действия, обявена на 7 април.

Американският президент Доналд Тръмп по-рано заяви, че Техеран е осъществил контакт, като каза пред журналисти: „Тази сутрин ни се обадиха правилните хора, подходящите хора, и те искат да сключат споразумение.“

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната е готова да продължи мирните преговори единствено в рамките на международното право и регулации.

Петролният пазар е силно разтърсен от войната на САЩ и Израел в Иран, която вече навлезе в седмата си седмица. Конфликтът предизвика безпрецедентен шок, след като беше ударена енергийна инфраструктура, а Иран ограничи движението през Ормузкия проток. В понеделник САЩ повишиха напрежението, като наложиха собствена блокада на кораби, пътуващи към или напускащи ирански пристанища в Персийския залив или крайбрежните райони.

„Перспективата за подновяване на преговорите вероятно ще ограничи рязкото движение нагоре на фючърсите върху Брента и WTI“, коментира Робърт Рени, ръководител на изследванията за суровини и въглерод във Westpac Banking Corp.

По-рано този месец цените на бензина и дизела на дребно в САЩ достигнаха най-високите си нива от 2022 г. насам. Междувременно цените на авиационното гориво и дизела в Европа скочиха до рекордни или близки до историческите нива - над 200 долара за барел.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, който оглави американската делегация на неуспешните разговори с Иран през уикенда в Пакистан, призна, че скокът в цените на бензина причинява трудности на американските потребители, но заяви, че блокадата на иранския петрол увеличава влиянието на САЩ в преговорите.

„Мисля, че сме на място, където постигнахме целите си“, каза Ванс пред Fox News. „Можем да започнем постепенно да приключваме с това.“

„Военноморската операция на САЩ със сигурност ще увеличи икономическия натиск върху Иран“, казва Уил Тодман, старши сътрудник в програмата за Близкия изток в Центъра за стратегически и международни изследвания. „Но Техеран не е единственият, който ще понесе икономически последици. Американската блокада ще засили натиска върху енергийните цени и ще нанесе допълнителни щети на световната икономика.“

По-късно във вторник Международната агенция по енергетика (МАЕ) ще публикува месечния си доклад за пазара, който ще даде нова яснота за баланса между търсенето и предлагането тази година и през 2027 г. В понеделник изпълнителният директор на агенцията Фатих Бирол заяви, че цените на петрола все още не отразяват напълно сериозността на кризата с доставките.

Отразявайки икономическите последици от конфликта, Международният валутен фонд (МВФ) също ще публикува ревизирани икономически прогнози във вторник.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.