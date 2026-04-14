Надеждите за сделка между САЩ и Иран окрилиха азиатските пазари

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион отбелязаха предимно ръстове във вторник на фона на надеждите, че споразумение между САЩ и Иран все още е възможно, въпреки че Вашингтон блокира иранските кораби в Ормузкия проток, предаде CNBC.

Индексът Kospi в Южна Корея приключи търговията с повишение от 2,74% до ниво от 5967,75 пункта, докато измерителят на компаниите с малка пазарна капитализация Kosdaq нарасна с 2% до ниво от 1121,88 пункта.

Японският бенчмарк Nikkei 225 се покачи с 2,43% до 57 877,39 пункта, докато по-широкият показател Topix отбеляза ръст от 0,87% до 3755,27 пункта.

Показателят S&P/ASX 200 в Австралия приключи сесията с 0,5% по-високо до ниво от 8970,8 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng напредна с 0,67% до 25 830,01 пункта, а показателят CSI 300 в континентален Китай отбеляза ръст от 1,19% до 4701,28 пункта.

Крехкото примирие между САЩ и Иран, макар и да не е официално прекратено, е сериозно нарушено, като двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на условията му. В понеделник САЩ обявиха, че са започнали да блокират корабите, влизащи или излизащи от иранските пристанища в Ормузкия проток, като целта е да се увеличи натискът върху Техеран да отвори отново ключовия петролен маршрут след провала на мирните преговори през уикенда.

Иранските власти отговориха с предупреждение, че блокадата на САЩ само ще доведе до по-високи цени на енергоносителите в световен мащаб.

Все пак, според източници, запознати с въпроса, двете страни обсъждат провеждането на нов кръг от разговори за по-дългосрочно прекратяване на огъня. Целта е те да бъдат организирани преди изтичането на двуседмичната пауза във военните действия, обявена на 7 април.

Американският президент Доналд Тръмп по-рано заяви, че Техеран е осъществил контакт, като каза пред журналисти: „Тази сутрин ни се обадиха правилните хора, подходящите хора, и те искат да сключат споразумение.“

Междувременно иранският президент Масуд Пезешкиан заяви, че страната е готова да продължи мирните преговори единствено в рамките на международното право и регулации.