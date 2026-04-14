S&P 500 продължава да се покачва, след като заличи спада си от началото на войната в Иран*

Водещите американски индекси се повишават във вторник след силната борсова сесия вчера, в която инвеститорите пренебрегнаха провала на мирните преговори между САЩ и Иран, но останаха оптимистично настроени, че споразумение между двете страни все още е възможно, предава CNBC. Освен това трейдърите са фокусирани и върху началото на сезона на отчетите за първото тримесечие на годината.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нараства с 0,1%, докато широкият пазарен показател S&P 500 се повишава с 0,3%. Технологичният измерител Nasdaq Composite напредва с 0,7%.

Технологичните акции отново подкрепят по-широкия пазар. Книжата на Oracle поскъпват с близо 5%, надграждайки ръста от над 12% през предходния търговски ден. Цената на книжата на SanDisk се повишава с повече от 2%.

Wall Street отново демонстрира устойчивост въпреки нарасналата геополитическа несигурност. Основните борсови индекси отчетоха солидни печалби в началото на седмицата, въпреки че преговорите между Вашингтон и Техеран през уикенда се провалиха. Така в понеделник S&P 500 изтри загубите, натрупани от началото на войната на САЩ и Израел в Иран на 28 февруари.

Положителното настроение на пазара е подкрепено и от данните за индекса на цените на производител (PPI) за март, който се е повишил значително по-малко от очакваното за месеца.

Все пак ръстовете на пазара във вторник са ограничени след публикуването на първите отчети за периода от януари до март. JPMorgan Chase отчете по-силни от очакваното резултати за първото тримесечие, но понижи прогнозата си за нетния лихвен доход. Това доведе до поевтиняване на акциите с 1,6%. Wells Fargo също публикува смесени резултати, което понижи цената на акциите на банката с над 2%.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,299%, а тази по 30-годишните - до 4,9%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,33% до 98,038 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 1,66% до 97,71 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 3,38% до 95,73 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,77 на сто и се търгува на цена от 4804,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.