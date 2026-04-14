Индексите на БФБ отчетоха ръстове при оборот под 400 хил. евро

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) отчетоха ръстове в първата сесия след празниците, като отразиха предпазливия оптимизъм на пазарите в Европа, но при по-слаба активност и ниски обороти по отделните позиции и като цяло.

Основният индекс SOFIX нарасна с 0,12% до 1224,68 пункта, индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 добави 0,24% до 211,7 пункта, а индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT – 0,59% до 228,5 пункта.

Бенчмаркът BGTR30 се повиши с 0,36% до 1032,91 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – 1,04% до 114,35 пункта.

Оборотът на БФБ в сесията е скромен, възлезе на малко над 393 хил. евро.

„Шелли груп“ е на първо място по оборот с 99,5 хил. евро, следва „Софарма“ с близо 28 хил. евро, БФБ с 24 хил. евро, „Илевън Кепитъл“ с 20,35 хил. евро и „Адванс Терафонд“ с 15,44 хил. евро.

„Шелли груп“ е най-търгуваната акция с 42 сделки, следвана от „Софарма“ със 17, „Сирма груп холдинг“ с 16, „Адванс Терафонд“ с 15 и БФБ с 12.

От акциите в състава на SOFIX тези на „Еврохолд България“ отчитат най-силен ръст – с 3,92%, следвани от БФБ с 1,74% и „Първа инвестиционна банка“ с 0,65%. Най-силен спад реализират акциите на „Сирма груп холдинг“ – 5,32%, следвани от „Доверие Обединен холдинг“ с 1,75% и „Шелли груп“ с 0,72%.

От компонентите на BGBX40 „Трейс Груп Холд“ отчита най-силен ръст – с 10,63%. Следват акциите на „Еврохолд България“ с 3,92% и „Агрия Груп Холдинг“ с 3,06%. „Сирма Груп Холдинг“ е най-губещата акция и от широкия индекс, следвана от „Монбат“ със спад от 2,78% и „Доверие Обединен холдинг“.

„Ай Ти Еф Груп“ е най-поскъпващата акция от beamX, с ръст от 5,45%, следвана от „Дронамикс Кепитъл“ с 3,33% и „ИпоТех Софком“ с 2,94%. Акциите на „Пейсера България“ поевтиняват с 8,09%.