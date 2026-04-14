Подновеният оптимизъм около преговорите с Иран окрили европейските индекси

Основните европейски борсови индекси записаха ръстове на фона на увеличените надежди, че мирните преговори между САЩ и Иран могат да бъдат възобновени въпреки влизането в сила на блокадата на иранските пристанища, съобщава CNBC.

Общоевропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,99% до 619,95 пункта.

Германският измерител DAX отчете ръст от 1,27% до 24 044,22 пункта.

Френският показател CAC се повиши с 1,12% до 8327,86 пункта.

Британският индекс FTSE напредна с 0,25% до 10 609,06 пункта.

Американските военни започнаха блокада на иранските пристанища в понеделник, което заплашва допълнително да ограничи световните доставки на петрол през следващите месеци. Но цените на петрола спаднаха на фона на признаците, че мирните преговори могат да продължат въпреки блокадата. Фючърсите върху суровия петрол сорт Брент поевтиняха с 4,2% до 95,15 долара за барел, докато тези върху американския сорт West Texas Intermediate паднаха с 6,7% до 92,45 долара за барел.

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в понеделник, че мирните преговори между САЩ и Иран сега зависят от Техеран, след като се завърна от разговорите в Исламабад през уикенда, без да е постигнат пробив.

Основните европейски борсови индекси в края на редовната търговия на 14 април.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ „са били призовани от другата страна“, добавяйки, че „те много биха искали да сключат сделка“. Отделно Тръмп беше попитан дали целта на блокадата е да принуди Иран да отвори отново Ормузкия проток или да седне на масата за преговори. Президентът отговори: „И двете неща, разбира се, и още“.

Междувременно Китай определи американската блокада като „опасна и безотговорна“. Говорител на Министерството на външните работи заяви, че този ход, съчетан с увеличаване на военното присъствие на САЩ, рискува да подкопае „вече крехката ситуация с прекратяването на огъня“.

При корпоративните новини Novo Nordisk обяви, че ще си партнира с OpenAI, за да „предостави нови и по-добри възможности за лечение на пациентите“. Партньорството ще позволи анализ на сложни набори от данни, базиран на изкуствен интелект, идентифициране на обещаващи нови лекарства и намаляване на времето, необходимо на лекарството да премине от етапа на изследване до употреба. Акциите на Novo приключиха сесията с ценови ръст от 2,3%.

Цената на книжата на търговеца на луксозни стоки LVMH се понижи минимално след разочароващ тримесечен отчет, който не отговори на очакванията на анализаторите.

Трейдърите реагираха и на коментарите на Кристин Лагард, която заяви, че Европейската централна банка (ЕЦБ) все още не е взела решение дали да повиши лихвените проценти, тъй като последиците от конфликта между САЩ и Иран върху икономиката на еврозоната остават неясни. Тя посочи, че е твърде рано да се правят заключения и на практика коригира очакванията на свои колеги, които са направили прогнози за възможни повишения на лихвените проценти.