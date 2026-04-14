Оптимизмът на Wall Street се запази въпреки провалените преговори с Иран

Щатските борсови индекси завършиха с ръстове една силна сесия, в която трейдърите пренебрегнаха провала на мирните преговори между САЩ и Иран, но запазиха оптимизма за успешно развитие на очакваните нови разговори между дипломатите, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average напредна с 0,66% до 48 535,93 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете ръст от 1,18% до 6967,39 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite записа повишение от 1,96% до 23 639,08 пункта.

Технологичните акции подкрепиха по-широкия пазар. Акциите на Oracle поскъпнаха с около 4%.

Wall Street за пореден път демонстрира устойчивост в условията на растяща геополитическа несигурност. Президентът Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран може да бъдат възобновени в Пакистан през следващите два дни. Въпреки че американската блокада на иранските пристанища предизвика гневна реторика от Техеран, признаците, че дипломатическите ангажименти може да продължат, успокоиха волатилността на петролните пазари.

Цената на международния бенчмарк сорт Брент се понижи с 4,19 на сто до 95,2 долара за барел. Тази на американския лек петрол WTI отчете спад от 7,09% до 92,06 долара за барел.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 14 април.

Междувременно инвеститорите на Wall Street отразиха новата порция икономически данни за САЩ. Оптимизмът сред собствениците на малки фирми в САЩ спадна през март до най-ниското ниво за почти една година, тъй като войната с Иран доведе до скок в цените на енергоносителите и засили икономическата несигурност. Индексът на оптимизма на Националната федерация на независимите предприятия (NFIB) бележи понижение за трети пореден месец до 95,8 пункта, според данни, публикувани във вторник. Проучването показва по-слаби надежди относно перспективите за печалбите и икономиката.

В същото време производствените цени в САЩ отчитат ръст през март. Индексът на производствените цени (PPI), който измерва производствените разходи за стоки и услуги, предназначени за крайното потребление, се е повишил с 0,5% за месеца или значително под средната прогноза в проучване на Dow Jones за 1,1%.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,25% и 4,862 на сто.

Доларовият индекс спадна с 0,25% до 98,11 пункта.

Цената на златото се повиши с около 2% до 4866,47 долара за тройунция.