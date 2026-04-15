Bernstein: Пазарите на прогнози може да стигнат 1 трлн. долара до 2030 г.

Обемите на пазара за прогнози се увеличават рязко през 2026 г., като са напът да нараснат над четири пъти само тази година и да достигнат приблизително 1 трлн. долара през следващите четири години, според Bernstein.

Обемите вече са се увеличили рязко през първите няколко месеца на тази година, пише инвестиционната банка в доклад, цитиран от CNBC. Kalshi и Polymarket, двете най-големи платформи, отчитат около 60 млрд. долара пазарен обем от началото на годината – повече от сумата от 51 млрд. долара общо за цялата 2025 г.

Темповете на растеж на платформите съперничат на бума на изкуствения интелект, според Bank of America. Анализаторът Джули Хувър в бележка от миналата седмица нарече Kalshi една от „най-бързо развиващите се компании, различни от АІ“, в САЩ. Седмичният обем на търговията на Kalshi, която контролира повече от 90% от пазара на прогнози в САЩ, скочи до над 3 млрд. долара от около 100 млн. долара преди година, пише тя.

Въпреки че обемите на пазарите на прогнози първоначално нараснаха през 2024 г. около президентските избори в САЩ, те в крайна сметка успяха да надскочат и тези нива през 2025 г. на фона на популярността на спорта, криптовалутите и макроикономическите договори.

Трилион долара до 2030 г.

Анализаторът на Bernstein Гаутам Чугани прогнозира, че общите пазарни обеми през 2026 г. ще достигнат 240 млрд. долара, което е увеличение с 370% в сравнение с миналата година. При годишен темп на растеж с натрупване от приблизително 80% между 2025 г. и 2030 г., Чугани очаква прогнозен обем на търговията на пазара от 1 трлн. долара годишно до началото на следващото десетилетие.

Чугани очаква повишената регулаторна яснота на федерално ниво да стимулира потенциалния пазар и блокчейн токенизацията и криптоинтеграцията да позволят по-голяма ликвидност. Съставът на търгуваните договори също вероятно ще се промени, отбелязва той.

„Очакваме институционалният пазар да се развие около икономически, бизнес и политически договори, тъй като инвеститорите търсят по-директна и дискретна експозиция към събития“, посочва Чугани. Макар спортните договори да съставляват над 60% от обема на търговията сега, той прогнозира понижение наполовина до 2030 г. „Очакваме също така търсене на хеджиране от корпорации, [и] застрахователни фирми, изложени на рискове от специфични събития“, допълва още.

И макар Kalshi и Polymarket да са лидери в сегмента, някои нови имена изграждат присъствие. Robinhood, DraftKings и Underdog пускат или вече са пуснали свои собствени услуги на пазара за прогнози, каза Хувър от Bank of America.