Ярдени: Инвеститорите гледат отвъд войната и се фокусират върху фундаменталните фактори

„Историята показва, че геополитическите кризи се оказват чудесни възможности за покупка“, смята експертът

22:36 | 16.04.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Инвеститорите започват да гледат отвъд конфликта в Близкия изток и вече се фокусират върху пазарните фундаментални фактори. Това заяви ветеранът от Wall Street Ед Ярдени, цитиран от Bloomberg.

Въпреки че някои се опасяват, че войната на САЩ и Израел в Иран може да предизвика стагфлация, Ярдени посочи, че американската икономика е показала способност да издържа на множество „стрес тестове“ от началото на пандемията от Covid-19, включително прекъсвания във веригите на доставки, инфлация и повишения на лихвените проценти.

„Историята показва, че геополитическите кризи се оказват чудесни възможности за покупка“, каза Ярдени.

Въпреки геополитическото напрежение Ед Ярдени очаква икономическият растеж на САЩ да се възстанови през пролетта след забавяне, причинено от метеорологични условия. Той отбеляза, че печалбите на банките остават силни, а потребителите са в добро финансово състояние.

„Устойчивостта на икономиката показва, че нашите капиталови пазари могат да абсорбират много напрежение, без това да се отрази значително върху икономическата активност“, добави експертът.

Последна актуализация: 22:37 | 16.04.26 г.
