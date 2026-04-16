S&P 500 достига нов рекорден връх, Wall Street продължава силната седмица*

Водещите американски индекси S&P 500 и Nasdaq Composite достигат нови исторически върхове в четвъртък, запазвайки настроенията от вчерашната сесия, в рамките на която също бяха поставени рекорди, предава CNBC.

Както широкият пазарен показател, така и технологичният измерител се повишават с по 0,2%. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average нараства с 0,3%.

И двата бенчмарка - S&P 500 и Nasdaq - достигнаха исторически нива в предходната сесия. Първият затвори над 7000 пункта за първи път, а вторият отбеляза първото си затваряне над 24 000 пункта.

Тези движения станаха факт след интервю на американския президент Доналд Тръмп за Fox Business, излъчено в сряда. Той заяви, че войната в Иран е „много близо до края“, като твърди, че Техеран „много силно иска да сключи сделка“.

„По същество се върнахме там, където бяхме в края на февруари по отношение на индикаторите за пазарни нагласи и оценките“, коментира Тим Хейс, главен глобален инвестиционен стратег в Ned Davis Research. „Ако ще продължаваме нагоре, мисля, че ще трябва да видим по-широко участие на пазара, вместо всичко да се върти само около Nasdaq“, добавя той.

Хейс обаче изрази и по-предпазлив тон, отбелязвайки, че инвеститорите може би прекалено бързо се включват в пазарния подем.

„Бих бил малко предпазлив в момента. Не мисля, че това е моментът да се влиза отново агресивно на пазара“, добавя той. „Има бързо възстановяване при много от тези акции, но ще продължи ли? Ще се разшири ли подемът към повече сектори? Това тепърва предстои да се види.“

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,272%, а тази по 30-годишните - до 4,888%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира повишение от 0,14% до 98,196 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,47% до 96,33 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI – с 0,71% до 91,94 долара за барел.

Златото поскъпва с 0,3 на сто и се търгува на цена от 4838,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.