S&P 500 и Nasdaq с нови рекорди благодарение на надеждите за мир в Близкия изток

Водещите индекси на Wall Street приключиха сесията в четвъртък с нова порция ръстове и рекорди на фона на оптимизъм за скорошно приключване на конфликта в Близкия изток, съобщава CNBC.

Широкият измерител S&P 500 прибави 0,26% до 7041,28 пункта, а технологичният Nasdaq Composite – 0,36% до 24 102,70 пункта. И двата бенчмарка отбелязаха дневни рекорди.

От своя страна, широкият измерител Dow Jones Industrial Average прибави 115 пункта, или 0,24%, до 48 578,72 пункта. Тази седмица S&P 500 и Nasdaq са се повишили със съответно над 3% и над 5%, докато при Dow повишението е от над процент.

В четвъртък президентът Доналд Тръмп обяви, че е договорено 10-дневно прекратяване на огъня между Израел и Ливан – ход, който може да облекчи по-широкото напрежение между САЩ и Иран. Според съобщението на Тръмп в социалните мрежи примирието ще започне в 17:00 ч. нюйоркско време (полунощ българско време).

Спирането на израелските удари срещу Ливан е ключово условия за преговорите с Иран, заяви по-рано председателят на иранския парламент.

В предварително записано интервю с Fox Business, излъчено в сряда, Тръмп заяви, че войната е „много близо“ до приключване, като по думите му Техеран много иска да сключи сделка.

През последните дни цените на акциите на Wall Street растат, подкрепени от надеждите за мирно споразумение. S&P 500 започна седмицата, изтривайки всички загуби от началото на конфликта в края на февруари.

Широкият измерител както и технологичният Nasdaq достигнаха ключови нива в сряда. Първият приключи над прага от 7000 пункта за първи път, а вторият приключи търговията за първи път над 24 000 пункта. Това бе и 11-а поредна сесия на ръстове за Nasdaq – най-дългата серия от 8 ноември 2021 г.

На стоковите пазари цената на петрола продължава да расте. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент поскъпнаха с 3,4% до 98,19 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI с 2,49% до 93,56 долара за барел.

Златото поевтиня с 0,23% до 4812,5 долара за тройунция.

При американските държавни ценни книжа доходността по 10-годишните и 30-годишните облигации се повишава до съответно 4,315% и 4,939%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница конкурентни валути, се повишава с 0,15% до 98,206 пункта.