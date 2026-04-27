Водещите индекси в Япония и Южна Корея достигнаха рекордни върхове

Пазарите в Азиатско-Тихоокеанския регион затвориха предимно на зелено в понеделник, като инвеститорите до голяма степен пренебрегнаха дипломатическите неуспехи в преговорите между САЩ и Иран, предаде CNBC.

Японският индекс Nikkei 225 се повиши с 1,38% до рекордно ниво от 60 537,36 пункта, докато по-широкият показател Topix се покачи с 0,5% до 3735,28 пункта.

Показателят Kospi в Южна Корея скочи с 2,15% и приключи търговията на ниво от 6615,03 пункта, също достигайки нов връх. Измерителят на компании с малка пазарна капитализация Kosdaq се повиши с 1,86% до ниво от 1226,18 пункта.

Показателят S&P/ASX 200 в Австралия спадна с 0,23% до ниво от 8766,4 пункта.

Хонконгският индекс Hang Seng и показателят CSI 300 в континентален Китай останаха почти без промяна.

Макар несигурността да остава значителна, Иран е предложил ново споразумение на САЩ за повторно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на войната, като същевременно предлага ядрените преговори да бъдат отложени, съобщи Axios в понеделник, позовавайки се на пожелали анонимност източници.

Американският президент Доналд Тръмп в събота се отказа от плановете да изпрати специалния пратеник Стив Уиткоф и своя зет Джаред Къшнър в Исламабад, Пакистан, за преговори с Иран.

„Твърде много време се губи в пътувания, твърде много работа! Освен това има огромни вътрешни конфликти и объркване в тяхното ръководство“, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social.

Междувременно напрежението около Ормузкия проток остава високо, след като бе съобщено, че Иранската революционна гвардия се е качила на борда на два товарни кораба близо до стратегическия морски път.