Иран предлага сделка със САЩ за Ормузкия проток и отлагане на ядрените преговори

Иран сигнализира, че ще приеме временно споразумение със САЩ, съгласно което Техеран ще отвори отново Ормузкия проток в замяна на прекратяване на блокадата на иранските пристанища от страна на Вашингтон, според Axios.

Иранските медии съобщиха в неделя, че външният министър Абас Арагчи ще предаде на главния посредник Пакистан, че войната може да приключи, ако американците вдигнат морската блокада на иранските пристанища и страните се споразумеят за нова правна рамка за пролива, съобщава Bloomberg.

Техеран иска и гаранции, че няма да има бъдещи военни действия срещу ислямската република.

От Иран са казали на Пакистан, че преговорите за ядрената програма могат да бъдат проведени по-късно, съобщава Axios, като се позовава на американски представител и двама души, запознати с въпроса.

САЩ не са коментирали идеята на Иран, въпреки че американският президент Доналд Тръмп потвърди за нов план в събота. Говорител на Белия дом посочва в изявление пред Bloomberg, че „САЩ държат картите и ще сключат единствено сделка, която поставя американския народ на първо място“. Говорителят посочва, че Вашингтон не иска да позволява на Иран да се сдобие с ядрено оръжие.

Временното споразумение би повторило това, което много анализатори от Близкия изток казват от седмици – че САЩ и Иран трябва да отворят отново пролива възможно най-скоро, за да намалят цените на горивата и да облекчат натиска върху световната икономика. Същевременно двете страни трябва да оставят въпроса за ядрената програма и преговорите за нея за по-късен етап.

Някои арабски и европейски лидери от Персийския залив смятат, че подобни преговори ще отнемат поне шест месеца, според Bloomberg.

Според Тръмп обаче ядрената програма трябва да е част от евентуално мирно споразумение и че блокадата ще остане в сила дотогава. Белият дом посочва, че блокадата оказва натиск върху Иран да направи отстъпки, като задушава износа на петрол на страната.

„Трябва да гарантираме правата на иранския народ след 40 дни съпротива и да защитим интересите на страната“, заяви в понеделник иранският външен министър Абас Арагчи, цитиран от държавната информационна агенция „Ислямска република“.

Арагчи, който беше в Пакистан през почивните дни, отива в Русия за среща с руския президент Владимир Путин. Срещата ще се проведе в Санкт Петербург.

„Има висока степен на съгласие между Иран и Оман“ относно бъдещето на пролива, казва и Арагчи, цитиран от иранската агенция IRNA.

Иран заяви по-рано, че иска да налага такси за корабоплаването през пролива, и да споделя приходите с Оман - държавата на отсрещния бряг.

Анализаторите от Goldman Sachs Group Inc. повишават прогнозата си за четвъртото тримесечие за суровия петрол сорт Брент до 90 долара за барел от 80 долара за барел. Според икономистите износът на суров петрол от Персийския залив може да се нормализира до края на юни.