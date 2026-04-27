Европейските борси отбелязаха спад в очакване на заседанията на ключови централни банки

Европейските борси започнаха седмицата вяло, а инвеститорите се готвят за натоварен период от заседания на централни банки. Те са под влиянието и на блокираните мирни преговори между САЩ и Иран, които тласнаха нагоре цените на суровия петрол и ограничиха апетита за риск, предават Ройтерс и CNBC.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 се понижи с 0,56% до ниво от 10 321,09 пункта. Германският DAX отписа 0,19% и завърши деня на ниво от 24 083,53 пункта. Френският CAC 40 също отбеляза спад от 0,19 на сто и приключи първия ден от новата седмица на ниво от 8141,92 пункта.

Движенията при технологичните комании тласнаха американските индекси до исторически върхове, но зависимата от енергията Европа изостана. Много компании отбелязаха последиците от войната в Иран за печалбите им.

Паневропейският индекс Stoxx 600 се понижи с 0,3% до ниво от 608,84 пункта. Той прекъсна четириседмичната си възходяща серия миналата седмица, като отбеляза спад от 2,5%.

Технологичният сектор и секторът на потребителските стоки се представиха най-слабо в бенчмарка с понижение от съответно 1,3% и 0,5% в понеделник.

Книжата на британската компания Intertek поевтиняха с 2,2%, след като компанията за тестване на продукти отхвърли ревизирана оферта за придобиване за 54 паунда на акция от шведската компания за частни капиталови инвестиции ​EQT в петък.

Петролният и газов сектор спряха по-ранните си ръстове и отбелязаха спад от 1,1%.

Тъй като цените на петрола остават над сто долара за барел, пазарите ще следят заседанията на Европейската централна банка и на Английската централна банка тази седмица за признаци дали те може да повишат лихвите, за да ограничат натиска върху цените.

Нагласите на потребителите в Германия достигнаха тригодишно дъно поради по-високите цени на енергията и ускоряването на инфлацията, показа допитване.

На корпоративния фронт книжата на Nordex поскъпнаха с 5,7%, след като германският производител на вятърни турбини надмина очакванията за основната печалба и приходите от продажби.

Цената на акциите на Adidas се повиши с 1,1%, след като кениецът Сабастиан Саве стана първият човек, пробягал маратон за по-малко от два часа в официално състезание с маратонки на бранда.