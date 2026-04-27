S&P 500 и Nasdaq отбелязаха нови рекорди въпреки блокираните преговори с Иран

S&P 500 и Nasdaq Composite отбелязаха нови рекордни върхове в понеделник, но ръстовете бяха ограничени от блокираните мирни преговори с Иран, а нова ескалация в Ормузкия проток тласна нагоре цените на петрола, предава CNBC.

Широкият измерител прибави 0,12% и завърши деня на рекордното ниво от 7173,91 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite напредна с 0,20% и отбеляза още един рекорд до 34 887,10 пункта. И двата индекса достигнаха нови исторически върхове по време на сесията.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 62,92 пункта до ниво от 49 167,79 пункта.

В събота президентът на САЩ Доналд Тръмп се отказа от плановете да изпрати специалния пратеник на страната Стив Уиткоф и зет си Джаред Къшнър в Пакистан за преговори за примирие с Иран, като отбеляза, че преговорите може да се проведат по телефона.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаеил Бакаеи заяви, че към момента не се предвижда срещу между представители на Техеран и Вашингтон.

Цените на петрола нараснаха в понеделник, тъй като САЩ и Иран остават в безизходица. Контрактите върху американския лек суров петрол WTI поскъпнаха с 2,09% до 96,37 долара за барел. Фючърсите върху международния бенчмарк Брент прибавиха 2,75% до 108,23 долара за барел.

Според съобщения в медиите Иран е изпратил ново предложение на САЩ за повторно отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на войната, като е поискал преговорите за ядрената програма да бъдат отложени. Прессекретарят на Белия дом Каролин Левит потвърди, че Тръмп и екипът му по националната сигурност са обсъдили предложението на Техеран.

„Въпреки че това е леко негативно, продължаваме да смятаме, че конфликтът остава напът към деескалация“, коментира Адам Крисафули от Vital Knowledge.

Въпреки че инвеститорите започнаха да поглеждат отвъд войната, а пазарът изпрати седмица, пълна с множество исторически върхове, много неща остават в развитие, казва Габриел Шахин от Falcon Wealth. Това се случва в хода на сезона на отчетите, който започна силно.

„Цените на петрола ще продължат да бъдат много важни, тъй като... те са основен двигател“, казва главният изпълнителен директор и основател на компанията, като допълва, че стабилност може да има едва когато се установи по-голям контрол върху протока. „Затова смятам, че Иран е основният приоритет“, коментира Шахин.

Тази седмица е най-натоварената в сезона на отчетите, като пет компании от „Великолепната седморка“ трябва да обявят резултатите си.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и по 30-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до съответно 4,34% и 4,945%.

На валутните пазари доларовият индекс, който следи представянето на щатските пари спрямо кошница от други шест основни валути, е на ниво от 98,478 пункта. Еврото и паундът са на ниво от съответно 1,172 долара и 1,353 долара. Спрямо йената щатските пари се търгуват за 159,36 йени за долар.

Американските фючърси върху златото с доставка за юни отбелязаха лек спад до 4722,60 долара за тройунция.