Войната в Иран продължава да тласка цената на петрола нагоре*

Цената на петрола се повишава във вторник на фона на продължаващата война на САЩ и Израел в Иран, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват с 1,46% до 109,81 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 1,54% до 97,85 долара за барел.

Американският президент Доналд Тръмп свика среща, за да обсъди новото предложение на Иран за мир, но продължи темата за „червените линии“ при евентуално споразумение за прекратяване на войната, включително придобиването на ядрено оръжие от Техеран.

Временното примирие от началото на април до голяма степен се спазва, но блокадата на Ормузкия проток от страна на Иран и САЩ е намалила ежедневния трафик през водния път почти до нула. Затварянето му прекъсна потоците на суров петрол, природен газ и нефтопродукти, което доведе до повишение на енергийните цени и засили опасенията от инфлационна криза.

„Все още преобладава очакването, че потоците ще започнат да се нормализират през май и юни, което помага цените да останат донякъде ограничени“, коментира Ребека Бабин, старши енергиен трейдър в CIBC Private Wealth Group. „Но времето изтича. Всеки ден затяга физическия баланс, изчерпва резервите и увеличава риска от по-рязко покачване на цените“, добавя тя.

Ирански медии съобщиха в неделя, че външният министър на Иран Абас Арагчи ще предаде на Пакистан, който посредничи в мирните преговори, че конфликтът може да приключи, ако САЩ вдигнат морската блокада, съгласят се на нова правна рамка за трафика през протока и гарантират, че няма да има бъдещи военни действия срещу Техеран.

Тръмп и екипът му по национална сигурност са скептични към предложението, но ще продължат преговорите, като Белият дом вероятно ще предложи свой отговор и контрапредложения в следващите дни, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на пожелали анонимност източници. Според публикацията американският президент е заявил, че Техеран не желае да изпълни ключовите му искания - да прекрати обогатяването на уран и да се ангажира никога да не създава ядрено оръжие.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио намекна, че Иран все още иска да запази контрол над Ормузкия проток и определи това като неприемливо в интервю за Fox News, излъчено в понеделник. Преди войната около една пета от световния петрол и втечнен природен газ преминаваха през този тесен воден път.

Междувременно Иран бързо изчерпва местата за съхранение на суров петрол, което увеличава вероятността да бъде принуден да намали още добива си, според аналитичната компания Kpler. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви в социалните мрежи, че иранската петролна индустрия „започва да спира производството“ заради блокадата.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.