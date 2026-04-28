Тревогата около петрола оцвети в червено индексите на Wall Street

Основните щатски борсови индекси приключиха сесията със спадове, докато трейдърите продължават да гледат с тревога към петролните пазари, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average записа понижение от 0,05% до 49 141,93 пункта.

Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 0,49% до 7138,8 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite се понижи с 0,9 на сто до 24 663,79 пункта.

OpenAI наскоро отчете ръст на приходите и на новите потребители, който обаче изостана от собствените ѝ цели. В нейния отчет се отбелязва, че финансовият директор Сара Фриър е заявила пред ръководството, че е загрижена, че OpenAI може да не е в състояние да плаща по договорите за изчислителни услуги в бъдеще, ако приходите ѝ не растат достатъчно бързо.

Акциите на Nvidia поевтиняха с повече от 1%, докато тези на Broadcom изтриха над 4% от стойността си.

През уикенда президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени плановете си да изпрати специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Пакистан, за да обсъдят прекратяването на огъня в Иран. В публикация в Truth Social президентът заяви, че преговорите могат да се проведат по телефона.

Проучване на Ройтерс и Ipsos показа междувременно, че одобрението за Тръмп спада до най-ниското си ниво за настоящия му мандат заради начина, по който той се справя с разходите за живот и с непопулярната война с Иран.

Основните щатски борсови индекси в края на сесията на 28 април.

Пазарите обърнаха внимание и на доклада за потребителското доверие в САЩ, което се подобрява през април въпреки нарастващите притеснения от рязко покачващите се цени на енергията. Индексът на потребителското доверие на Conference Board се повиши до 92,8 пункта през април спрямо 92,2 пункта месец по-рано.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните американски ДЦК се покачи до 4,344%, докато тази по 30-годишнте държавни облигации се понижи до 4,933 на сто.

Доларовият индекс напредна с 0,14 на сто до 98,63 пункта.

Цената на златото се понижи с 1,79% до 4609,5 долара за тройунция.

На петролните пазари цената на сорт Брент се повиши с 2,69 на сто до 111,1 долара за барел. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поскъпнаха с 3,63 на сто до 99,87 долара за барел.