Цената на петрола се стабилизира в очакване на яснота за преговорите с Иран*

Цените на петрола остават стабилни, след като инвеститорите насочиха вниманието си към следващите стъпки в мирните преговори за разрешаване на конфликта с Иран, а ключовият Ормузки проток остава почти напълно затворен, пише Bloomberg.

Европейският сорт Брент се търгува на цена около 111 долара за барел, покачвайки се с 0,3%, след като във вторник поскъпна с 2,8%, а американският West Texas Intermediate поевтинява с 0,3% до малко над 99 долара.

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Иран е поискал от САЩ да вдигнат морската блокада на протока, докато двете страни преговарят за прекратяване на военните действия, които прекъснаха доставките на енергийни ресурси от Близкия изток.

Тръмп е наредил на съветниците си да се подготвят за продължителна блокада, пише The Wall Street Journal, позовавайки се на американски официални лица. По време на последните срещи президентът е избрал да продължи да оказва натиск върху иранската икономика и износа на петрол, като възпира корабоплаването към и от иранските пристанища, пише още в статията. Той е преценил, че другите варианти, включително възобновяването на бомбардировките, носят по-голям риск.

От началото на април се спазва временно примирие, като САЩ и Иран са в задънена улица по отношение на мирните преговори, въпреки че морската блокада изглежда оказва натиск върху Техеран. Страната бързо изчерпва капацитета си за съхранение на суров петрол, което заплашва да ускори съкращаването на производството, според Kpler Ltd.

„Патовата ситуация може да продължи седмици“, коментира Мишел Брухард, ръководител на отдела за политика и геополитически риск в Kpler, пред Bloomberg Television. „Или световният пазар ще каже на Тръмп, че вече не можем да понасяме този недостиг на петрол, или Иран ще заяви, че иска да може да изнася петрола си.“

Посредниците очакват Иран да представи преработено предложение за прекратяване на войната в следващите няколко дни, съобщи CNN във вторник, позовавайки се на източници, близки до процеса. Техеран иска ключовият воден път за превоз на петрол да бъде отворен „възможно най-скоро, докато се опитват да изяснят ситуацията с лидерството си“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Ормузкият проток е на практика затворен от началото на конфликта в края на февруари, което доведе до скок в цените на енергоносителите, след като доставките на суров петрол, природен газ и нефтопродукти бяха прекъснати. Войната породи опасения от инфлационна криза, като Международната агенция по енергетика я определи като най-големия шок в доставките в историята.

*Данните са актуални към 9:20 часа.