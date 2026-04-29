Водещите индекси на Wall Street почти не трепват в очакване на решението на Фед*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва със слаби движения, докато цената на петрола продължава да се повишава на фона на войната на САЩ и Израел в Иран, предава CNBC. В същото време инвеститорите очакват решението на Федералния резерв за лихвените проценти по-късно днес, както и тримесечните отчети на четири компании от т.нар. „Великолепна седморка“.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 почти не трепват, докато технологичният измерител Nasdaq Composite спада с 0,2%.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 4,89% до 116,7 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 4,46% до 104,39 долара за барел. По-рано The Wall Street Journal съобщи, че американският президент Доналд Тръмп е инструктирал сътрудниците си да се подготвят за продължителна блокада на иранските пристанища.

Инвеститорите ще следят за всякакви коментари от Фед относно инфлацията на фона на конфликта в Близкия изток. Днешното заседание вероятно ще бъде последното за председателя Джером Пауъл преди изтичането на мандата му, след което ще бъде заменен от номинирания от Тръмп за ръководител на централната банка Кевин Уорш.

Инвеститорите не очакват паричният орган да промени лихвените проценти днес поради повишената несигурност заради войната и причинения от нея рязък скок на цените на енергоносителите.

По-късно в сряда четири от технологичните гиганти от „Великолепната седморка“ трябва да публикуват финансовите си резултати след затварянето на борсата: Alphabet, Amazon, Meta Platforms и Microsoft. Инвеститорите имат високи очаквания тези компании да покажат приходи, които да оправдаят вложения капитал в инвестиции в изкуствен интелект (AI).

„Макар че се очакват по-силни от прогнозираното резултати от големите технологични компании в сряда, фокусът на пазара е изцяло върху бъдещите насоки - както по отношение на растежа, така и на темпа на бъдещите инвестиции“, коментира Крис Бригати, главен инвестиционен директор в SWBC. „Всяка компания има свои специфики, но постигането на реални резултати от високите капиталови разходи остава ключовият тест“, добавя той.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,392%, а тази по 30-годишните - до 4,972%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,22% до 98,859 пункта.

Златото поевтинява с 1,38 на сто и се търгува на цена от 4544,6 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.