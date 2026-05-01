S&P 500 приключи първомайската сесия с нов рекорден връх

Американският широк пазарен индекс S&P 500 достигна нов исторически връх в петък, подкрепен от акциите на Apple, след като цените на петрола спаднаха в началото на новия търговски месец, предаде CNBC.

Бенчмаркът се повиши с 0,3%, заедно с индекса на сините чипове Dow Jones Industrial Average. Технологичният измерител Nasdaq Composite нарасна с 0,9% и също отбеляза нов рекорд.

Акциите на Apple поскъпнаха с над 3%, след като технологичният гигант отчете по-силни от очакваното резултати за второто фискално тримесечие както по приходи, така и по печалба. Освен това, прогнозата за приходите за текущото тримесечие също се оказа по-добра от очакваното. Това засенчи факта, че приходите от iPhone не достигнаха прогнозите за втори път в последните три тримесечия.

От друга страна, цените на петрола леко спаднаха, след като според съобщения Иран е изпратил своя отговор чрез пакистански посредници на последните американски изменения по проектоспоразумение за прекратяване на конфликта в Близкия изток. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 1,73% до 108,49 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 2,84% до 102,09 долара за барел.

В петък американският президент Доналд Тръмп заяви, че не е доволен от новото мирно предложение от Иран, като каза, че страната „иска да сключи сделка, но аз не съм удовлетворен от нея“. След това развитие цените на петрола се отдръпнаха от най-ниските си нива за деня.

Силният сезон на корпоративните отчети, както и надеждите за облекчаване на напрежението в Близкия изток, в крайна сметка повишиха водещите индекси през годината. Въпреки че отчетоха спадове при началото на войната на САЩ и Израел в Иран, и трите бенчмарка сега са значително над нивата си от началото на 2026 г.

Дейвид Кракауер от Mercer Advisors смята, че тази положителна тенденция може да продължи в дългосрочен план. Макар да се надява, че войната в Иран ще приключи скоро и ще доведе до отваряне на Ормузкия проток, той вярва, че потенциалът за растеж на печалбите както в САЩ, така и в чужбина ще поддържа инерцията на пазарите, дори ако конфликтът продължи.

„Винаги може да има лоши новини или помрачаване на настроенията, при които да видим известно отдръпване след силен ръст, но като цяло стратегически оставаме оптимистично настроени към акциите“, каза вицепрезидентът по управление на портфейли.

Той допълни, че ще има печеливши и губещи в технологичния сектор, тъй като „не всички“ инвестиции в изкуствен интелект (AI) ще се окажат успешни.

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижи до 4,38%, а тази по 30-годишните - до 4,966%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,15% до 98,202 пункта.

Златото поевтиня с 0,11 на сто до цена от 4624,4 долара за тройунция.