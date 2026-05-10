Продажбите на хибридни облигации достигат рекорди

Компаниите продават хибридни облигации с рекордни темпове в стремежа си да попълнят резервите си, докато допълнителните разходи за рисков дълг са близо до рекордно ниско ниво.

Хибридни облигации за над 65 млрд. долара в основни валути са продадени от началото на годината, най-много досега за този период от годината, показват данни, събрани от Bloomberg.

Предлагането се увеличава заради дебютите на компании на този пазар, като например на пивоварния гигант Carlsberg Breweries A/S и компанията за пакетирани храни General Mills Inc. На пазара излизат и познати емитенти, като Verizon Communications Inc.

За компаниите продажбата на хибридни облигации е начин за подобряване на кредитните показатели, тъй като те се третират отчасти като собствен капитал от рейтинговите агенции и намаляват въздействието им върху баланса. Много компании се възползват от възможността да подобрят дълговите си профили сега, докато спредовете са близо до най-тесните им нива и преди влизането в сила на потенциално по-тежки условия, като потенциалното повишение на лихвите от централните банки.

Емитирането на хибридни облигации чупи рекорди. Графика: Bloomberg

Този клас активи се възползва и от интереса на инвеститорите, фокусирани върху доходността, заради която са готови да купят облигациите и да получат допълнителен спред за риск спрямо основните облигации.

„Сега е наистина подходящ момент от гледна точка на търсенето да подредите къщата си и след това да си починете малко по отношение на рейтинговите показатели“, коментира Ханс Нийтхамър, ръководител инвестиционни решения за финансиране в UniCredit SpA.

Допълнителният спред на хибрид спрямо основна облигация достига рекордно ниско ниво от 58 базисни пункта през март и остава близо до това ниво, според глобалните индекси на ICE BofA.

Въпреки че това прави емитирането на хибриди по-евтино за компаниите, инвеститорите, които инвестират в ценните книжа, могат да бъдат изложени на загуби, ако спредовете се разширят. „Има огромно търсене на продукти с по-висок кредитен рейтинг и емитентите се възползват от това“, коментира Щефен Улман, старши портфолио мениджър кредитиране с множество активи в HAGIM GmbH.

Според Улман в момента има два вида компании, които продават хибридни облигации: тези, които трябва да защитават кредитния си рейтинг, и тези, които са по-опортюнистични и използват ниските спредове, за да набират капитал.

За Carlsberg продажбата на хибридна облигация и предлагането за обратно изкупуване на дълг е начин компанията да подобри общия си дългов баланс след придобиването на доставчика на безалкохолни напитки Britvic.

Скорошната продажба на хибридни облигации от Verizon отбелязва опортюнистично второ навлизане на европейския пазар на подчинен дълг, след като американският телекомуникационен оператор продаде един от най-големите еврохибриди през ноември.

Тазгодишните емисии на хибридните облигации продължават ключовата промяна от 2024 г. в начина, по който Moody's Ratings започна да третира нефинансовите хибридни облигации. Тази промяна в правилата, която ефективно засили признаването на хибридните облигации като акции, първо стимулира предлагането в САЩ, а след това се разпространи и на други пазари, от Канада до Австралия.

Досега тази година емисиите в евро представляват повече от половината от предлагането във валутите на страните от Г-10, според данни, събрани от Bloomberg.

Пазарът на хибридни облигации в евро отново расте. Графика: Bloomberg

Разбира се, високорисковият характер на облигациите означава, че инвеститорите са по-уязвими към рисковете, които в момента надвисват над финансовите пазари. Европейските дългови пазари са особено изложени, като се има предвид по-голямата уязвимост на региона към енергийния шок, причинен от войната в Близкия изток.

В случай на разпродажби на пазарите заради икономиката или корпоративните фундаменти спредът между хибридите и основните облигации може да се разшири рязко, предупреждава Люк Хикмор, инвестиционен директор фиксиран доход в Aberdeen Investments.

Въпреки това, търсенето на облигациите засега не намалява, като поръчките за нови хибриди в Европа досега през 2026 г. надвишават емитираното количество средно 4,5 пъти, показват данни на Bloomberg.

Улман от HAGIM предпочита хибриди с кратко време до първото изкупуване, тъй като дългосрочните са по-волатилни. „Повечето от тях са много ограничени от наша гледна точка, но има и селективни възможности, ако имате положително мнение за определени компании“, казва той.