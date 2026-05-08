S&P 500 и Nasdaq покориха следващите рекордни върхове

Два от водещите индекси на фондовата търговия в САЩ - S&P 500 и Nasdaq, затвориха седмицата, отбелязвайки нови рекорди. Dow Jones също беше на зелена територия, посочва CNBC. Wall Street изпрати седмица с обнадеждаващи финансови отчети, а настроението подобриха и данните на статистиката, които показаха ръст на работните места, а безработицата остава стабилна на ниво от 4,3%, което е в съзвучие с очакванията на пазара.

Данните за трудовия пазар дават надежди, че американската икономика е стабилна на фона на енергийната криза от затварянето на Ормузкия проток, допълва Bloomberg.

Така S&P 500 достигна до ниво от 7398,93 пункта, или повишение от 0,84%, което означава седмичен ръст от 2 на сто. Широкият индикатор на търговията на Wall Street записва шеста поредна сесия с позитивно движение, което е най-доброто му постижение от 2024 година насам.

Nasdaq добави 1,71% към стойността си и достигна до 26 247,076 пункта. За седмицата индексът, в който преобладават техннологични акции, се повиши с 4 на сто. Подкрепа оказва търговията с акциите на производителите на чипове, които записват ръст на цената от 11% след февруари. Сред най-печелившите днес се нареди Intel. Акциите на компанията поскъпнаха с14% до 124,90 долара за брой след медийни публикации, че има договор с Apple да доставя чипове за част от устройствата им.

Минимална е промяната за Dow Jones, чиято стойност се повиши с минималните 0,02% до 49 609,16 пункта.

Цената на петрола отново се раздвижи след като беше съобщено за америкаски удари по танкери, свързани с Иран. Търговците се опасяват от затягане на конфликта въпреки съобщенията на САЩ, че примирието продължава. Вашингтон очаква Иран да приеме предложението за мир, което предвижда край на военните действия и отварянето на Ормузкия проток. От иранското Министерство на външните работи отбелязват, че разглеждат документите.

Американският лек суров петрол поскъпна минимално до 95,42 долара за барел. Повишението при европейския сорт "Брент" е от 1% до 101,29 долара за барел.

На валутните пазари еврото поскъпва до 1,1784 долара. Британският паунд се обменя при 1,3631 долара за брой.

Цената на златото се повиши с 0,4% до 4731 долара за тройунция.