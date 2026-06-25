Европейските индекси завършиха сесията на зелено с подкрепата на технологичния сектор

Водещите индекси на европейския фондов пазар приключиха редовната търговия в четвъртък с ръстове, подкрепени от технологичния сектор след положителни сигнали за представянето от Micron и Qualcomm отвъд Океана.

Общоевропейският измерител Stoxx 600 напредна с 0,79%, а технологичният подиндекс прибави 0,83%.

От своя страна, британският показател FTSE напредна с 0,65%, а германският DAX с 1,05%. В Париж бенчмаркът CAC се покачи с 0,55%, а в Милано FTSE MIB с 0,28%.

По-рано през деня Micron направи прогноза за тримесечна печалба и приходи, значително надхвърлящи очакванията, и съобщи, че клиентите ѝ са се ангажирали с 22 млрд. долара, за да си осигурят доставки на чипове за памет.

Qualcomm, от своя страна, ​обяви, че очаква да реализира продажби в размер на 15 млрд. долара от бизнеса си с центрове за данни до 2029 г., докато разширява дейността си извън основния си бизнес с чипове за смартфони.

На европейския пазар производителят на чипове Infineon поскъпна с над 3%, а STMicroelectronics с 2,68%.

Доставчикът на оборудване за полупроводници ASML прибави към стойността си 2,59%, докато производителят на АІ оборудване Siemens Energy 2,25%

„Докато на Европа до известна степен ѝ липсват технологични лидери в известен смисъл, някои от компаниите все пак са в позиция, от която могат да получат съществени ползи“, коментира Мартин Франдсен, портфолио мениджър на Principal Asset Management, цитиран от Ройтерс.