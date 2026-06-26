Разпродажбите в технологичния сектор потопиха индексите в Азия

Голяма част от основните борсови индекси в Азиатско-Тихоокеанския регион се сринаха, тъй като глобалната разпродажба на акциите на компании от технологичния сектор продължи да набира скорост и мащаб на фона на опасенията за нарастващите разходи за инфраструктура, свързана с изкуствения интелект.

Японският бенчмарк Nikkei 225 изтри над 3000 пункта, или 4,15%, от стойността си, приключвайки сесията на ниво от 69 360,88 пункта. Индексът Topix се понижи с 1,32% до 3963,36 пункта.

Акциите на SoftBank Group заличиха над 12,5% от стойността си, докато тези на Advantest поевтиняха с над 9,6%. Цената на книжата на Tokyo Electron се понижи с 3,2%.

Разпродажбите бяха особено силно изразени в Южна Корея. Измерителят Kospi изтри 5,81% от стойността си, смъквайки се до ниво от 8411,21 пункта. Индексът Kosdaq отчете спад от 4,10% до 851,37 пункта.

Акциите на SK Hynix поевтиняха с 8,36 на сто, докато тези на LG Electronics заличиха 3,5% от стойността си. Цената на книжата на Samsung Electronics се понижи с 5,3%.

В Китай континенталният показател Shanghai composite отчете спад от 2,26% до 4027,26 пункта. Индексът Shenzhen приключи сесията с понижение от 3,44 на сто до 15 782,22 пункта.

Основните азиатски борсови индекси в края на редовната търговия на 26 юни.

Бенчмаркът на фондовата борса в Хонконг Hang Seng изтри 1,76% от стойността си, смъквайки се до равнище от 22 669,94 пункта.

Австралийският измерител ASX 200 се противопостави на регионалния спад, като напредна леко с 0,18% до 8764,2 пункта.

Морският трафик през Ормузкия проток остава в полезрението на пазарите. Иран предупреди, че корабите, преминаващи през района, трябва да използват единствено маршрути, определени от Техеран, след като няколко часа по-рано товарен кораб бе ударен от снаряд край бреговете на Оман. Маршрутите, които не са одобрени от Иран, не са обхванати от гаранциите за безопасно корабоплаване, заяви Иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив (PGSA).

Пазарите обърнаха внимание и на актуализациите в енергийната политика на Китай, след като Пекин остави пространство за разширяване на ролята на въглищата през следващите години на фона на нестабилността при глобалните доставки на енергоносители. Новият петгодишен енергиен план на Пекин предвижда засилване на ролята на въглищата като опора за енергийната система на страната. Това включва увеличаване на въглищните ресурси в пет съществуващи производствени центъра, като същевременно се позволява разширяване на капацитета в централните и източните региони.

На фона на това акциите на китайската въглищна компания Yankuang Energy поевтиняха с малко над 1%, докато цената на книжата на China Coal Energy изтри 2,65% от стойността си.