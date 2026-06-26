Очакванията на потребителите за инфлацията в еврозоната отбелязват рязък спад

Очакванията за инфлацията сред потребителите в еврозоната за следващите 12 месеца отбелязват значителен спад през май, още преди да бъде постигнато споразумение за прекратяване на военните действия в Близкия изток, съобщава Bloomberg.

Очакванията са потребителските цени да нараснат с 3,5% през следващата година, което представлява спад спрямо 4% през април, показва месечното проучване на Европейската централна банка, публикувано в петък. Показателите за три години и пет години напред, които са по-важни за определянето на паричната политика, остават на високи нива – съответно 2,9% и 2,4%.

Проучването, проведено в периода 7 май – 1 юни, е осъществено преди САЩ и Иран да предприемат стъпки към сключването на трайно мирно споразумение – ход, който върна цените на петрола до нивата отпреди войната и накара икономистите и инвеститорите да намалят залозите си за повишаване на основните лихви.

През този месец властите повишиха лихвените проценти за първи път от 2023 г. насам и може да го направят отново, като централните банкери предупреждават, че инфлацията се разширява отвъд първоначалния скок в цените на енергоизточниците. В подкрепа на това твърдение основният инфлационен натиск се засили през май.

Членът на Изпълнителния съвет Изабел Шнабел заяви тази седмица, че при настоящите обстоятелства са необходими повече мерки, за да се върне инфлацията към нивото от 2%. Председателят Кристин Лагард и главният икономист Филип Лейн бяха по-предпазливи на фона на опасенията за икономиката на блока.

Участниците в проучването на ЕЦБ очакват брутният вътрешен продукт през следващите 12 месеца да се свие с 1,7% в сравнение със спад от 2,2% в проучването от април. Очакванията за равнището на безработицата за следващата година се повишават леко до 11,3%.