Безработица или заетост - кое ще донесе повече тревога за банките

Има сигнали, че силата на трудовите пазари се измества обратно към работодателите

Трудовите пазари може всъщност да не са толкова затегнати, колкото говорят данните. Това носи главоболие за банките, които се опитват да преценят рисковете да се увеличат проблемите с плащанията от страна на кредитополучателите, пише редакторът на Bloomberg Пол Дейвис.

Обикновено това, което има най-голямо значение за банките, кредитиращи потребители, е безработицата, защото тя може да доведе до катастрофални спадове на доходите за кредитополучателите. Ето защо това е един от първите критерии в стрес тестовете на централните банки: тя има големи косвени ефекти за всичко от цените на жилищата до търсенето на бизнес имоти. Първоначалните молби за помощи при безработица в САЩ отново показаха спад в данните от миналата седмица, а Bloomberg Economics прогнозира силен ръст на заплащането в страната за август, продължавайки 18-месечната серия и връщайки заетостта на нивата отпреди пандемията. Това би трябвало да бъде страхотна новина за кредиторите.

Има сигнали обаче, че силата на трудовите пазари се измества обратно към работодателите: това говори за трудности в смяната на работни места или договаряне на по-високо заплащане, докато инфлацията изяжда разполагаемите доходи. Все по-голям дял дори от средната класа привършва кеша си, след като си плати месечните разходи.

Това може да донесе проблеми за кредитори дори без да има ръст на безработицата. Поминъкът на много хора може да е вече по-фино балансиран, отколкото предполагат силните водещи данни за заетостта в САЩ – а това може би важи още по-силно за Великобритания и части от Европа, където местните разходи за електроенергия растат до небето.

Банките в САЩ и Европа не отчетоха проблеми от страна на кредитополучателите през първите шест месеца на тази година, но все още са изправени пред мистерия. Кредитори като Citigroup, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America отчетоха силни разходи, заделени за отдих през второто тримесечие, но на фона на отчаяно настроение на потребителите. Алистър Бортуик, главен финансов директор на Bank of America, бе сред онези, които посочиха ръст на безработицата като най-важният фактор, който ще удари доходите и ще навреди на кредитополучателите. Силното търсене на работна ръка засега помага кредитните рискове да се поддържат ниски.

Доказателство за променящото се влияние на пазарите на труда идва от серия скорошни проучвания, които явно показват обрат на много от пандемичните тенденции. В САЩ, например, почти 60% от анкетираните в проучване на Harris, изготвено за Bloomberg News тази седмица, казват, че работодателите в момента имат по-голямо влияние върху пазара на труда спрямо 53% през януари.

Част от обяснението може да бъде съкращаването на работни места, което удря преди силно разрастващия се технологичен сектор или тези, които спечелиха директно от пандемичните ограничения: Think Apple, Robinhood Markets и Peloton Interactive. В резултат на това има ръст на служителите, които се връщат към по-традиционни позиции с работно време от 9 до 5, след като са работили в стартъп компании или в социални медии например.

Това може да звучи нишово и ограничено, но има и по-широкоразпространени признаци. Половината американски компании например са замразили наемането на нови хора, сочи проучване на PwC от миналата седмица. Освен това силата на работодателите може да се види в намаляването на обезщетенията, например тези за родителски отпуск. Делът на компаниите, които предлагат повече от минимум за майчинство или родителски отпуск, е спаднал до 35% тази година спрямо 53% през 2020 г., посочва Wall Street Journal.

Банките трябва да следят внимателно всичко това заради ефекта, който има силата на работодателите върху доходите в момент, когато разходи за основни неща през месеца и вноски по дълговете нарастват.

Инфлацията сама по себе си обаче може реално вече да започва да „ограбва“ доходите на кредитополучателите, без да си губят работата. Търговците на дребно вече се оплакват, че по-богатата средна класа все повече внимават с разходите и купуват по-малко от магазини като Kohl’s. Това кореспондира с Wells Fargo, която заяви в отчета си за второто тримесечие, че разходите за дрехи и ремонт на дома са намалели рязко. Наличието на добри данни за употребата на кредитните карти помага на кредиторите да видят за какво харчат парите си потребители и кога започват да взимат заеми за най-необходимото.

Потребителите все още може да започнат да излизат по-рядко и да се забавляват, но колкото повече по-основните месечни разходи като храна, гориво и електричество изяждат доходите, толкова по-скоро потребителите ще разчитат на кредитните карти, за да изкарат месеца – и толкова по-скоро ще започнат да се трупат проблеми с плащанията, независимо дали безработицата расте, или не.