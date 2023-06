Ще издържат ли големите кредитори в САЩ стрес теста на Фед?

Резултатите от най-трудния изпит за устойчивостта на банките срещу криза в сектора ще бъдат публикувани в сряда

Очаква се големите кредитори в САЩ да докажат при проверките на Федералния резерв тази седмица, че разполагат с достатъчно капитал, за да устоят на всякакви нови сътресения в банковия сектор. Въпреки това дивидентите, изплащани от тях, може леко да намалеят, коментират анализатори пред Ройтерс.

Централната банка ще публикува в сряда резултатите от своите банкови „стрес тестове“, които оценяват колко капитал трябва да притежават банките, за да издържат в условията на тежък икономически спад.

Ежегодното тестване, въведено след финансовата криза от 2007-2009 г., е неразделна част от капиталовото планиране на банките и определя колко пари институциите могат да върнат на акционерите чрез дивиденти и обратно изкупуване на акции.

Тестовете за 2023 г. се провеждат непосредствено след тазгодишната банкова криза, в която Silicon Valley Bank и още двама кредитора фалираха. Те се озоваха от грешната страна по време на лихвените повишения от Фед, претърпявайки големи нереализирани загуби от притежаваните от тях държавни облигации на САЩ, което изплаши незастрахованите вложители.

Кредитори на Wall Street, включително Citigroup Inc., Bank of America, JPMorgan Chase, Goldman Sachs Group, Wells Fargo и Morgan Stanley обикновено привличат най-много внимание. Но с продължаващото безпокойство на инвеститорите в сектора, по-малките кредитори, включително Capital One, US Bancorp и Citizens, вероятно също ще бъдат в светлината на прожекторите.

Въпреки сътресенията и теста, който е най-трудният от години насам, банкови анализатори и директори очакват 23-те банки, подложени на проверката, да докажат наличието на капитал над регулаторните минимуми.

„Стрес тестът на Федералния резерв за 2023 г. изпитва банките във всяко едно отношение и им позволява да покажат, че най-големите от тях могат да се справят с него успешно“, написаха анализаторите на Wells Fargo в четвъртък.

„Дивидентите трябва да са сигурни, а банките трябва да имат допълнителен капитал, който да върнат на акционерите при голяма част от обстоятелствата, дори и с по-бавни темпове от тези в миналото.“

Индустрията се представи добре през последните години, въпреки че Федералният резерв беше критикуван след пролетните банкови фалити, че не е изследвал слабостите на банките пред лихвени увеличения в предишни тестове.

Миналата година Федералният резерв установи, че банките ще претърпят загуби с обща стойност 612 млрд. долара при сериозен икономически спад, но това все пак ще ги остави с капитал приблизително два пъти повече от минимума, регламентиран в правилата на Фед.

Тази година тестът е още по-тежък. „Силно неблагоприятният“ сценарий на Фед предвижда повишение на нивото на безработица с 6,5 процентни пункта в сравнение с покачването му от 5,8 процентни пункта през 2022 г. Това е така, защото тестът става по-труден, докато реалният растеж на икономиката е по-силен, а действителното ниво на безработицата в САЩ е по-ниско през 2023 г.

Тестът също предвижда спад от 40% в цените на бизнес имотите. Това е област, която предизвиква по-големи опасения тази година заради празните офиси след пандемията.

Това колко добре се представя една банка, определя размера на нейния „капиталов буфер срещу стрес“ – допълнителна част от капитал, която Фед изисква, за да могат банките да издържат в условията на хипотетичен икономически спад, в допълнение към регулаторните минимуми, необходими за поддържане на ежедневния бизнес. Колкото по-големи са загубите при теста, толкова по-голям е буферът на банките.

Институтът за банкова политика, банкова лобистка група във Вашингтон, заяви в четвъртък, че очаква хипотетичните загуби на банките да бъдат малко по-високи тази година. Средните капиталови нива ще спаднат с 3,2% през 2023 г., което е лек напредък спрямо понижението от 3% през 2022 г., прогнозира групата.

Анализатори на RBC прогнозираха по-рано този месец, че хипотетичните кредитни загуби ще се дължат до голяма степен на експозицията към бизнес имотите и че някои банки ще се изправят срещу по-високи буфери.

Това, в съчетание с предстоящите нови увеличения на капитала и несигурността за икономическите прогнози, ще направи банките малко по-сдържани по отношение на изплащанията тази година, смятат анализатори.

„Очакванията за възвръщаемост на капитала продължават да намаляват предвид задаващите се насрещни ветрове“, коментираха анализатори на Jefferies този месец.

Миналогодишният тест беше сравнително лесен, донякъде защото Фед нямаше заместник-председател по надзора, след като Рандъл Куорлс се оттегли през 2021 г. Тази година тестовете се наблюдават от неговия наследник Майкъл Бар, който призна, че иска да ги направи по-динамични чрез интегрирането на разнообразни сценарии в тях.

Тази година, например, в тях е включен и "проучвателен пазарен шок" за осемте най-големи банки с най-комплексна дейност. Въпреки че това няма да окаже влияние върху капитала, то ще бъде използвано за оценка на потенциално прилагане на множество сценарии при бъдещи тестове.

„В условията на непрекъснато променящи се рискове стрес тестовете могат бързо да загубят своята релевантност, ако техните предположения и сценарии останат статични“, сподели Бар през декември.