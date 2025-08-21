Руската централна банка очаква икономически ръст и догодина

Икономическият растеж в Русия ще продължи както през тази, така и през следващата година, като развитието върви в рамките на прогнозите на Руската централна банка. Това заяви директорът на отдела за парична политика на регулатора Андрей Ганган в интервю за "Российская газета", цитирано от БТА.

"В цялост икономиката ще продължи да расте и през тази, и през следващата година. Предварителните данни за брутния вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2025 г. показват ръст от 1,4 на сто, а за второто – 1,1 на сто при прогноза за 1–2 на сто за цялата година. Ситуацията се развива в рамките на нашите очаквания, макар че пролетната прогноза на Министерството на икономическото развитие бе малко по-висока – плюс 2,5 на сто", отбеляза той.

По думите му руската икономика преминава към по-умерени и балансирани темпове на растеж след "прегряването" през предходните две години. "Напомням, че през 2023–2024 г. руската икономика растеше с над 4 на сто годишно. Това е много висок резултат – по-бърз, отколкото средния темп на световната икономика", допълни Ганган.

Той подчерта, че в момента икономиката е задействала почти всички налични производствени мощности, логистична и инфраструктурна база, както и кадрови ресурси. "Сега е трудно да се намерят нови работници. Необходима е пауза и нови подходи за повишаване на производителността на труда. Без това ръстът на заплатите неизбежно ще бъде изяден от инфлацията и работещите хора на практика няма да спечелят нищо", посочи той.

На заседанието през юни централната банка запази прогнозата за растежа на БВП на Русия през 2025 г. в диапазона от 1 до 2 на сто и предвиждането си за 2026 г. – от 0,5 до 1,5 на сто. Според актуалния сценарий на Министерството на икономическото развитие БВП ще се увеличи с 2,5 на сто през 2025 г. и с 2,4 на сто през 2026 г.

Централната банка оставя отворена възможността за понижение на лихвата

Руската централна банка вижда пространство за евентуално намаляване на основната лихва до края на годината, ако събитията в икономиката се развият според базовия сценарий, заяви още Андрей Ганган.

"Ако ситуацията се развива съгласно базовия сценарий, пространство за намаляване на лихвата през 2025 г. има. Но понижение засега не е предвидено. Възможни са различни стъпки, включително паузи между намаленията. Проинфлационни рискове все още има, включително и от страна на геополитиката. Затова решенията ще бъдат внимателни и в зависимост от постъпващата информация", коментира той.

Ганган уточни, че в базовата прогноза на централната банка не е заложено повишение на основната лихва, но при друго развитие на събитията тази възможност не е изключена. "Наред с базовия сценарий разглеждаме и алтернативни, за да сме готови да действаме при всякакви условия. Все пак базовият сценарий остава най-вероятен, затова основно него обсъждаме", посочи той.

Следващото заседание на съвета на директорите на "Банката на Русия" за определяне на лихвата е насрочено за 12 септември.

/БП/