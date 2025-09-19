Credit Agricole проучва вариантите за сливане с италианската банка BPM

Френската банка Credit Agricole SA работи с Deutsche Bank AG и Rothschild, за да проучи варианти за потенциално сливане с италианската Banco BPM, съобщава Bloomberg, като се позовава на запознати източници.

Евентуално сливане на двата кредитора ще доведе до това Credit Agricole да придобие от 30% до 40% дял от обединената компания, според източниците на агенцията.

Разглеждането на варианти е в предварителен етап и все още не е взето окончателно решение, казват източниците на медията. Говорител на Credit Agricole е отказал да коментира.

Credit Agricole е дългогодишен търговски партньор на BPM и най-големият акционер в италианския кредитор, с дял от малко над 20%.

Бъдещето на Credit Agricole в Италия - най-големият пазар на френската банка след вътрешния ѝ пазар Франция, е основен приоритет за главния изпълнителен директор Оливие Гавалда, откакто пое ръководството на кредитора през май. Банката ще представи новия си стратегически план за развитие през ноември.

Главният изпълнителен директор на Banco BPM Джузепе Кастаня коментира в интервю за CNBC, че италианското звено на Credit Agricole е „ясна възможност“ за потенциално сливане.

Финансовата институция обмисля възможностите си, след като избегна опит за поглъщане от конкурентната италианска банка UniCredit на фона на консолидационната вълна, обхванала банковия сектор на Италия.

Заместник-генералният мениджър на Credit Agricole Клотилд Ланжевен коментира пред Bloomberg през юли, че банката ще работи в подкрепа на развитието на Banco BPM като независим субект.