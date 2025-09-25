Лихвите по новите депозити намаляват през август

Средният лихвен процент по новите депозити на фирмите и домакинствата в банките в България през август намалява и на годишна, и на месечна база. При обемите на спестяванията тенденцията през миналия месец е към ръст в сравнение с юли при фирмите, но намаление на същата база при домакинствата, показват актуалните данни от лихвената статистика на Българската народна банка.

Депозити на фирми

Средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове намалява с 0,39 процентни пункта на годишна и с 0,13 пр. п. на месечна база до 1,39%, отчете централната банка.

Средната лихва на спестяванията, направени в евро, е 1,45%. Тя е по-ниска с 1,22 пр. п. на годишна база и с 0,03 пр. п. на месечна.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите в левове намалява незначително през миналия месец до 0,05%, а по тези в евро се увеличава с 0,01 пр. п. до 0,15%.

Обемът на новия бизнес по депозитите, направени в левове, се повишава за месец с 28,8% (180,7 млн. лв.), но за година намалява с 29,3% до 808,5 млн. лв.

При спестяванията в евро обемът расте на месечна и годишна база съответно с 40,7% (269,4 млн. лв.) и с 15% до 931,7 млн. лв.

Спестявания на домакинства

През август средният лихвен процент по депозитите в левове спада за месец с 0,16 пр. п., а за година с 0,11 пр. п. до 0,79%.

Средната лихва на спестяванията в евро през август е 1,09%, при месечно намаление е с 0,33 пр. п. и годишно с 0,69 пр. п.

Средните лихвени проценти по овърнайт депозитите в левове и в евро остават на нивата от юли – 0,01%.

Средният лихвен процент по депозитите, договорен и за ползване след предизвестие в левове се повишава за месец с 0,01 пр. п. до 0,24%, а по тези в евро остава на ниво от 0,16%.

В БНБ изчисляват, че обемът на новия бизнес по депозитите в левове расте за година с 29,8%, но намалява за месец с 19,3% (78,8 млн. лв.) до 329,1 млн. лв.,

При спестяванията в евро обемът намалява на месечна и годишна база съответно с 42,5% (157,7 млн. лв.) и 20,4% до 213,2 млн. лв.

Лихвени проценти по нов бизнес по депозити с договорен матуритет на сектори нефинансови предприятия и домакинства

Източник: БНБ