Миран от Фед: Икономическата уязвимост налага бързи съкращения на лихвите

Централната банка на САЩ рискува да нанесе щети на икономиката, ако не предприеме бързи мерки за понижаване на лихвените проценти. Това заяви новопостъпилият член на Управителния съвет на Федералния резерв Стивън Миран, цитиран от Bloomberg.

„Не мисля, че икономиката е на прага на колапс. Не мисля, че пазарът на труда е на прага на срив“, добави той по време на телевизионно интервю. „Предвид рисковете, бих предпочел да действам проактивно и да понижа лихвите предварително, вместо да чакам да се случи някаква огромна катастрофа“, посочи още централният банкер.

Новият член на борда на Федералния резерв, назначен от президента Доналд Тръмп, е изключение сред представителите на централната банка в позицията си. Подобно на държавния глава, той призовава за незабавни и агресивни намаления на разходите по заемите. Миран твърди, че настоящият основен лихвен процент на Фед в диапазона от 4% до 4,25% е силно рестриктивен, защото е значително над неговата оценка за т. нар. „неутрално“ ниво, което нито стимулира, нито ограничава икономиката.

„Неутралната лихва се понижава и е необходимо паричната политика да се адаптира в отговор на това“, каза Стивън Миран. „Ако тя остане прекалено рестриктивна за прекалено дълго време, тогава се стига до ситуация, в която има значително увеличение на равнището на безработицата“, посочи той.

Според него паричните властите могат бързо да приложат няколко по-големи съкращения, за да достигнат неутралното ниво, вместо да действат бавно в течение на годината. „Моето мнение е, че можем да постигнем това с много кратка серия от съкращения с по 50 базисни пункта и след това да действаме по-предпазливо“, каза още Миран.

Коментарите му бяха направени малко преди да бъдат публикувани данните, които показаха, че растежът на брутния вътрешен продукт (БВП) на САЩ през второто тримесечие се е ускорил до най-бързия темп за почти две години, което подчертава устойчивостта на американската икономика. Отделни данни, публикувани в четвъртък, показват, че седмичните първоначални молби за помощи при безработица са спаднали до най-ниското си ниво от юли.

На заседанието си миналата седмица представителите на Федералния резерв гласуваха за понижаване на лихвените проценти с четвърт процентен пункт - първото понижение за 2025 г. Единствено Миран подкрепи намаление с половин процентен пункт.

Няколко централни банкери, включително управителят на Фед Джером Пауъл, подходиха предпазливо към понижението на лихвите заради опасенията, че митата на Тръмп могат да доведат до трайно ускоряване на инфлацията. Пауъл заяви, че тази възможност, заедно с признаците за отслабване на пазара на труда, представлява предизвикателство за вземането на решения от Фед в следващите месеци.

Междувременно на събитие в Далас председателят на Фед в Канзас Сити Джеф Шмид заяви, че подкрепя скорошно понижение на лихвите, но намекна, че може да не подкрепи друг такъв ход в близко бъдеще. „Смятам, че понижението с 25 базисни пункта на основния лихвен процент миналата седмица е разумна стратегия за управление на риска“, каза той. „Въпреки това, моето мнение е, че инфлацията остава твърде бърза, докато пазарът на труда, макар и да се охлажда, все още е в голяма степен балансиран“, добави финансистът.

Той допълни, че счита настоящата парична политика за „леко рестриктивна, което според мен е правилно“.

Ръководителят на Фед в Канзас Сити заяви, че макар охлаждането на пазара на труда през тази година вероятно ще помогне за ограничаване на ценовия натиск, последните данни показват повишен риск от по-продължително или рязко забавяне. „Ще продължа да прилагам подход, основан на данните, при всякакви бъдещи корекции на основния лихвен процент“, заяви Шмид. „Ще следя отблизо постъпващите данни за инфлацията и пазара на труда, докато продължавам да оценявам баланса на рисковете за двойния ангажимент на Федералния резерв“, посочи той.

В реч, фокусирана основно върху ролята на Фед в надзора и регулирането на банките, Джеф Шмид подчерта важността на независимостта на централната банка в тази сфера.

Отново в четвъртък председателят на Фед в Чикаго Остин Гулсби заяви, че лихвените проценти могат да бъдат понижени още повече, ако икономическите данни покажат, че инфлацията е напът да достигне целта на централната банка и пазарът на труда остане стабилен. „Ако получим данни, които показват, че сме напът да поддържаме стабилна заетост и че инфлацията ще се върне до 2%, мисля, че лихвите могат да паднат още малко от настоящото си ниво“, каза той по време на събитие в Гранд Рапидс, Мичиган.

Централният банкер подкрепи решението от миналата седмица разходите по заемите да бъдат понижени за първи път от декември насам. Според него финансистите трябва да продължат внимателно с по-нататъшното облекчаване на паричната политика.