Гуверньорът на АЦБ смекчи скептицизма за бъдещето на стейбълкойните

Гуверньорът на Английската централна банка (АЦБ) смекчи тона по отношение на стейбълкойните, като заяви, че те могат да стимулират иновациите в областта на плащанията и да съжителстват с настоящата финансова система.

В статия за Financial Times той посочи, че би било „погрешно да се противопоставяме на стейбълкойните по принцип“, но добави, че те трябва да гарантират, че поддържат доверието на обществото на високо ниво.

Управителят на АЦБ преди това изразяваше по-скептично отношение към стейбълкойните, дори след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп прокара знаков закон по този въпрос, който мнозина считат за революционен. Бейли предупреди, че тези дигитални активи могат да подкопаят доверието на обществото в парите.

Въпреки това той посочи, че вижда „техния потенциал за стимулиране на иновациите в платежните системи както в страната, така и в чужбина“.

В момента АЦБ се готви да представи предложения за регулация на дигиталните активи, пише Bloomberg.

„Ще посочим, че широко използваните стейбълкойни в Обединеното кралство трябва да имат достъп до сметки в АЦБ, за да се засили статутът им на пари“, каза Андрю Бейли. „Това ще бъде критична част от създаването на усъвършенствана система за стейбълкойни, която гарантира, че Обединеното кралство може да се възползва от предимствата им, като същевременно поддържа стабилна финансова система“, добави той.

В бранша имаше опасения, че подходът на АЦБ към стейбълкойните е твърде строг, като се има предвид че САЩ ги приемат с ентусиазъм, което предизвика вълнение относно бъдещата им роля в платежната система. Перспективата за строги ограничения върху притежаването на стейбълкойни от домакинствата и институционалните участници е особено тревожна.

Партията „Реформирай Обединеното кралство“ на Найджъл Фараж, която води в националните проучвания на общественото мнение пред лейбъристкото правителство, предупреди миналата седмица, че страната не трябва да „обръща гръб“ на стейбълкойните.

Стейбълкойните са цифрови активи, които обикновено са обвързани с традиционна валута. Това им позволява да бъдат по-малко колебливи в цената си в сравнение с криптовалути като биткойна, което потенциално означава, че могат да се използват по-лесно в ежедневните плащания.