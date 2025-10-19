Интересът на европейските банки към рискови заеми може да подкрепи приходите им

Нарастващият интерес на европейските банки към кредитите, подкрепени с ливъридж, подобрява перспективите им за приходите и отваря вратата за повишени прогнози за печалбата, пише Bloomberg.

Обемът на такива кредити в Европа, Близкия Изток и Африка (ЕМЕА) към момента възлиза на 249,8 млрд. евро за тази година. Това предполага, че през 2025 г. може да бъде надминат рекордът от миналата година от 337 млрд. евро, който е най-високият за последните 15 години, смята анализаторът от Bloomberg Intelligence Филип Ричардс.

„Кредитните спредове са спаднали значително, икономиката не е в лошо състояние, има малко повече яснота около Тръмп и това, което прави“, казва анализаторът от KBW Томас Халет в интервю. „Ако сте корпорация, бихте казали, че сега е чудесен момент да се възползвате от тези ниски спредове.“

Кредитори като Barclays, Deutsche Bank, Credit Agricole и BNP Paribas поемат повече от тези кредити, тъй като понижаването на лихвените проценти, подобрената рентабилност и по-доброто кредитно качество от очакваното генерират по-голяма склонност към поемане на риск.

„Облекчаването на паричната политика в Европа и Великобритания повишава търсенето на по-рискови активи, което подхранва интереса към кредитите, подкрепени с ливъридж“, пише Ричардс в бележка. Това повишава перспективите за приходите през 2025 г. на отделите за инвестиционно банкиране към кредиторите, които вече се възползват от нестабилната глобална търговия вследствие на митата на американския президент Доналд Тръмп.

Според Ричардс ръстът на приходите от тези кредити може да доведе до повишаване на прогнозите за печалбите. Подиндексът за финансовите услуги на Stoxx Europe 600 е един от двата сектора, които отбелязват тенденция към възходяща корекция на прогнозите, заедно с промишлеността, докато очакванията за по-широкия индекс продължават да се понижават.

BNP Paribas, лидер на пазара на кредитите, подкрепени с ливъридж, в EMEA, е сред най-добре позиционираните, за да се възползва от този ръст на по-рисковите кредити. Очаква се приходите на корпоративното и институционалното банкиране да скочат с почти 7% тази година в сравнение с малки промени в тези на търговското и личното банкиране.

Barclays, Deutsche Bank и UBS Group също се възползват от експозицията си към кредити, подкрепени с ливъридж, в САЩ – пазар, чиято стойност възлиза на 1,6 трлн. долара от началото на годината. Американският пазар наскоро постави тримесечен рекорд по брой на пуснатите на пазара кредити, подтикнат от спада в разходите по заемите и силното търсене от страна на инвеститорите на ценни книжа с по-висока доходност.

Banco Santander също се опита да подсили инвестиционното си банкиране в САЩ, наемайки бивши банкери от Credit Suisse, за да разшири присъствието си в региона. Стратегията вече даде резултати за испанската банка, като дивизията увеличи печалбата си над два пъти през 2024 г.

Нарастващият интерес към такива кредити е свързан с рискове. Категорията с висока степен на ливъридж е нараснала по-бързо от пазара като цяло, което отваря възможността качеството на заемите, подкрепени с ливъридж, да се влоши и да доведе до потенциални отписвания през следващите няколко тримесечия.

Европейската централна банка (ЕЦБ) внимателно следи пазара за признаци на повишена експозиция към рискови заеми или неадекватно управление на риска, казва Ричардс. Ако качеството на активите се влоши, плановете на кредиторите да върнат капитал към акционерите чрез дивиденти и обратни изкупувания могат да бъдат поставени под съмнение, което би се отразило на настроенията на инвеститорите.

Миналия месец ЕЦБ сложи край на дългото противопоставяне с банките относно това колко пари трябва да заделят за рискови кредити, след като намали използването на спорния модел, на който се основаваше искането ѝ за допълнителни провизии в размер на милиарди.

BNP Paribas работи по значителен трансфер на риск, свързан с около 2,5 млрд. евро високодоходни корпоративни и ливъридж кредити, съобщи Bloomberg News миналия месец. Такива прехвърляния позволяват на банките да застраховат кредитите срещу неизпълнение, продавайки свързани със заеми облигации на пенсионни, държавни и хедж фондове.

„Това е нещо, което винаги трябва да се следи“, казва Халет, въпреки че банките хеджират този риск по-добре, отколкото преди. „Дори когато има периоди на стрес, когато спредовете се разширяват и това се отразява на баланса им, те не остават толкова изложени на риск, колкото преди.“