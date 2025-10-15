Застрахователните загуби от бедствия надхвърлят 100 млрд. долара за шеста поредна година

Световните застрахователни загуби от природни бедствия са надхвърлили 100 млрд. долара през 2025 г., въпреки че за момента по-слабата ураганна активност е довела до необичайно ниски разходи през третото тримесечие, съобщава Bloomberg.

Предварителните застрахователни загуби за първите девет месеца на 2025 г. вече възлизат на около 105 млрд. долара, показва доклад на Gallagher Re от сряда. Това ще бъде шестата поредна календарна година със загуби от над 100 млрд. долара и осмата от 2017 г. насам.

Повишаването на глобалните температури допринася за увеличаване на честотата и интензивността на свързаните с времето събития като урагани и горски пожари, което води до по-големи загуби за застрахователния сектор. Учените очакват 2025 г. да се нареди на второ или трето място сред най-топлите години в историята.

Въпреки това застрахователните загуби за първите три тримесечия на тази година са с 8% по-ниски от средната стойност за периода 2015-2024 г.

Макар че горските пожари в Лос Анджелис през януари и тежките бури в САЩ доведоха до по-високи застрахователни загуби в началото на годината, необичайно слабата ураганна активност са донесли по-ниски от средните загуби за застрахователния сектор през третото тримесечие: по-малко от 15 млрд. долара, което е най-ниската стойност от 2016 г. насам.

„Ако последните три месеца на 2025 г. останат умерени и на нивото на последните исторически загуби през четвъртото тримесечие, това вероятно ще даде допълнителен тласък на финансовите буфери на (пре)застрахователния сектор“, заяви в изявление Стив Боуен, главен научен директор на Gallagher.