Едва 1,55% от спестяванията ни са вложени в доброволно пенсионно осигуряване, но тенденцията се променя

Едва 1,55% от спестяванията на българите са вложени в доброволното пенсионно осигуряване и това е огромен потенциал за развитие. Тези данни съобщиха от УниКредит Булбанк в контекста на информация какви са тенденциите в икономиката на дълголетието.
Според доклад на УниКредит, публикуван по-рано тази година, продължителността на живота в Европа ще се увеличи с 4,5 години до 2050 г., но здравословният живот – само с 2,6 години. Allianz Global Pension Report 2025 класира България на 11-о място сред 71 държави по качество на пенсионната система, с добри показатели за устойчивост и адекватност. Въпреки това, в него е отчетено, че страната се сблъсква с неблагоприятно съотношение между пенсионери и работещи – 2 милиона пенсионери срещу 2,9 милиона заети лица, което поставя сериозен натиск върху държавната система.
Потенциал за растеж
Според Владислав Русев, главен изпълнителен директор на ПОД "Алианц България", добрият дизайн на системата не е достатъчен, ако гражданите разчитат единствено на първия и втория стълб. Клиентите на доброволните пенсионни фондове в България вече са натрупали над 323 млн. лева доход от началото на 2023 г. досега, а спестяванията в личните партиди на осигурените в доброволните пенсионни фондове са 1,6 млрд. лева.
„Демографските тенденции в България са необратими – днес на един пенсионер се падат 1,5 работещи и през следващите десетилетия се очаква това съотношение да стане още по-неблагоприятно. В този контекст доброволното пенсионно осигуряване не е разход, а инвестиция в личната финансова независимост и достойнство в пенсионна възраст“, коментира Русев.
По думите му данните показват ефективността на доброволните пенсионни фондове в България, демонстрирайки потенциала им за натрупване на доход и спестявания и важната им роля в осигуряването на финансово стабилно бъдеще. Той обясни, че капиталовите форми на осигуряване най-добре покриват дефицита в бюджета, затова и в Германия на идейна фаза е проект за промяна на пенсионната система.
Цветомир Илиев, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България", обърна внимание, че от 1994 г., откакто съществува доброволно пенсионно осигуряване, в последните години се засилва интересът към него. „Активите растат с 90% спрямо 2015 г. и достигат 1,6 млрд. лева към края на първото полугодие на тази година. За този период активите в универсалните пенсионни фондове са се увеличили с 226% до 23 млрд. лева, директните инвестиции в акции, облигации и инвестиционни фондове достигат 10,6 млрд. лева, а вложенията в инвестиционни застраховки са 2,1 млрд. лева“, съобщи той. За сравнение, банковите депозити възлизат на повече от 92 млрд. лева.
Тенденцията за инвестиция в дълголетието
„Дълголетието се утвърждава като една от водещите глобални мегатенденции, която променя начина, по който работим, спестяваме и планираме бъдещето си. Това подчертава колко важно е навременното финансово планиране“, подчерта Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ на УниКредит Булбанк.
В отговор на тази тенденция, УниКредит Булбанк и Алианц България въвеждат иновативен и напълно дигитален процес за присъединяване към доброволен пенсионен фонд – директно през мобилното банкиране. „Два месеца от началото на услугата забелязваме засилен интерес от клиентите – почти два пъти повече клиенти са се възползвали от нея. Другата добра новина е, че благодарение на изцяло дигиталния процес в Булбанк Мобайл все по-млади хора планират финансово златната си възраст“, поясни Генов.
Какво предлага новата услуга
Чрез Доброволния пенсионен фонд „Алианц България“, клиентите на банката могат да изградят своя допълнителен пенсионен доход изцяло онлайн, процесът е бърз, сигурен и достъпен 24/7, като позволява подписване на договора и управление на средствата само с няколко натискания в мобилното приложение на УниКредит Булбанк.
Профил на потребителя
Разпределението по възрастови групи показва, че средната възраст на клиентите, откриващи доброволно пенсионно осигуряване, намалява от 55 на 42, установяват в банката.
Юлиян Влахов, директор „Продукти и услуги“ в УниКредит Булбанк, представи детайлен профил на потребителя и илюстрира с практически пример как мъж на 30 години, който прави редовни вноски в доброволен пенсионен фонд, може да натрупа над 107 хил. лв. и да получава месечна пенсия от 990 лв. в продължение на 10 години, като същевременно спести 6 300 лв. от данъци.
„ПОД Алианц България управлява над 43% от активите на доброволните пенсионни фондове и обслужва над 33% от осигурените лица. Това е доказателство, че професионалното управление и технологичните иновации могат да гарантират сигурност и спокойствие в дългосрочен план“, подчерта Владислав Русев. Главният изпълнителен директор на ПОД „Алианц България“ съобщи, че компанията е с пазарен дял от 33,48% по брой осигурени лица и 43,25% по размер на нетните активи в доброволните пенсионни фондове към първото полугодие на годината.
От УниКредит Булбанк се надяват, че други дружества за доброволно пенсионно осигуряване ще последват примера им, с което ще се увеличат предложенията към хората да инвестират.