Едва 1,55% от спестяванията ни са вложени в доброволно пенсионно осигуряване, но тенденцията се променя

Едва 1,55% от спестяванията на българите са вложени в доброволното пенсионно осигуряване и това е огромен потенциал за развитие. Тези данни съобщиха от УниКредит Булбанк в контекста на информация какви са тенденциите в икономиката на дълголетието.

Според доклад на УниКредит, публикуван по-рано тази година, продължителността на живота в Европа ще се увеличи с 4,5 години до 2050 г., но здравословният живот – само с 2,6 години. Allianz Global Pension Report 2025 класира България на 11-о място сред 71 държави по качество на пенсионната система, с добри показатели за устойчивост и адекватност. Въпреки това, в него е отчетено, че страната се сблъсква с неблагоприятно съотношение между пенсионери и работещи – 2 милиона пенсионери срещу 2,9 милиона заети лица, което поставя сериозен натиск върху държавната система.

Източник: УниКредит Булбанк

Потенциал за растеж

Според Владислав Русев, главен изпълнителен директор на ПОД "Алианц България", добрият дизайн на системата не е достатъчен, ако гражданите разчитат единствено на първия и втория стълб. Клиентите на доброволните пенсионни фондове в България вече са натрупали над 323 млн. лева доход от началото на 2023 г. досега, а спестяванията в личните партиди на осигурените в доброволните пенсионни фондове са 1,6 млрд. лева.

„Демографските тенденции в България са необратими – днес на един пенсионер се падат 1,5 работещи и през следващите десетилетия се очаква това съотношение да стане още по-неблагоприятно. В този контекст доброволното пенсионно осигуряване не е разход, а инвестиция в личната финансова независимост и достойнство в пенсионна възраст“, коментира Русев.

По думите му данните показват ефективността на доброволните пенсионни фондове в България, демонстрирайки потенциала им за натрупване на доход и спестявания и важната им роля в осигуряването на финансово стабилно бъдеще. Той обясни, че капиталовите форми на осигуряване най-добре покриват дефицита в бюджета, затова и в Германия на идейна фаза е проект за промяна на пенсионната система.

Източник: УниКредит Булбанк

Цветомир Илиев, изпълнителен директор на ПОД "Алианц България", обърна внимание, че от 1994 г., откакто съществува доброволно пенсионно осигуряване, в последните години се засилва интересът към него. „Активите растат с 90% спрямо 2015 г. и достигат 1,6 млрд. лева към края на първото полугодие на тази година. За този период активите в универсалните пенсионни фондове са се увеличили с 226% до 23 млрд. лева, директните инвестиции в акции, облигации и инвестиционни фондове достигат 10,6 млрд. лева, а вложенията в инвестиционни застраховки са 2,1 млрд. лева“, съобщи той. За сравнение, банковите депозити възлизат на повече от 92 млрд. лева.

Тенденцията за инвестиция в дълголетието

„Дълголетието се утвърждава като една от водещите глобални мегатенденции, която променя начина, по който работим, спестяваме и планираме бъдещето си. Това подчертава колко важно е навременното финансово планиране“, подчерта Борислав Генов, главен директор „Банкиране на дребно“ на УниКредит Булбанк.

В отговор на тази тенденция, УниКредит Булбанк и Алианц България въвеждат иновативен и напълно дигитален процес за присъединяване към доброволен пенсионен фонд – директно през мобилното банкиране. „Два месеца от началото на услугата забелязваме засилен интерес от клиентите – почти два пъти повече клиенти са се възползвали от нея. Другата добра новина е, че благодарение на изцяло дигиталния процес в Булбанк Мобайл все по-млади хора планират финансово златната си възраст“, поясни Генов.

Източник: УниКредит Булбанк

Какво предлага новата услуга

Чрез Доброволния пенсионен фонд „Алианц България“, клиентите на банката могат да изградят своя допълнителен пенсионен доход изцяло онлайн, процесът е бърз, сигурен и достъпен 24/7, като позволява подписване на договора и управление на средствата само с няколко натискания в мобилното приложение на УниКредит Булбанк.

Профил на потребителя

Разпределението по възрастови групи показва, че средната възраст на клиентите, откриващи доброволно пенсионно осигуряване, намалява от 55 на 42, установяват в банката.

Източник: УниКредит Булбанк

Юлиян Влахов, директор „Продукти и услуги“ в УниКредит Булбанк, представи детайлен профил на потребителя и илюстрира с практически пример как мъж на 30 години, който прави редовни вноски в доброволен пенсионен фонд, може да натрупа над 107 хил. лв. и да получава месечна пенсия от 990 лв. в продължение на 10 години, като същевременно спести 6 300 лв. от данъци.

„ПОД Алианц България управлява над 43% от активите на доброволните пенсионни фондове и обслужва над 33% от осигурените лица. Това е доказателство, че професионалното управление и технологичните иновации могат да гарантират сигурност и спокойствие в дългосрочен план“, подчерта Владислав Русев. Главният изпълнителен директор на ПОД „Алианц България“ съобщи, че компанията е с пазарен дял от 33,48% по брой осигурени лица и 43,25% по размер на нетните активи в доброволните пенсионни фондове към първото полугодие на годината.

От УниКредит Булбанк се надяват, че други дружества за доброволно пенсионно осигуряване ще последват примера им, с което ще се увеличат предложенията към хората да инвестират.