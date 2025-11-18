Вземанията на небанковите кредитори растат с 18,5% в края на септември

Вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, в които влизат и т.нар. бързи кредити, достигат 7,482 млрд. лв. (3,4% от прогнозния брутен вътрешен продукт) към края на септември, става ясно от данните на Българска народна банка (БНБ), публикувани днес. Това е повече в сравнение с отчетените преди година 6,314 млрд. лв. (3,1% от прогнозния БВП).

Вземанията се увеличават с 18,5% (1,168 млрд. лв.) спрямо края на третото тримесечие на миналата година и с 5,9% (418,5 млн. лв.) в сравнение с края на юни тази година.

Върху вземанията по бързите заеми оказват влияние и нетните продажби на кредити от дружествата, които за последните дванадесет месеца са в размер на 211,7 млн. лева.

На годишна база продадените кредити са в размер на 215,3 млн. лв. (в т.ч. 71,6 млн. лв. през третото тримесечие на 2025 г.), а закупените са 3,6 млн. лв. (през третото тримесечие на 2025 г. няма извършени покупки на кредити).

Вземания по кредити

От централната банка изчисляват, че в матуритетната структура преобладават кредитите над 5 години, които са 3,569 млрд. лв. в края септември и нарастват със 17,7% (537,6 млн. лв.) на годишна база и с 4,4% (151 млн. лв.) на тримесечна.

Относителният дял на тези заеми в общия размер на вземанията по кредити намалява за година от 48% до 47,7% в края на третото тримесечие на тази година.

Към 30 септември вземанията по кредити с матуритет над 1 до 5 години са 1,623 млрд. лева и нарастват с 20% (270,2 млн. лв.) на годишна база и с 10,4% (153,2 млн. лв.) за три месеца.

Вземанията по кредити с матуритет до 1 година са 1,760 млрд. лв. в края на септември, като нарастват за година с 15,5% (235,7 млн. лв.) и с 6,8% (112,3 млн. лв.) за тримесечие.

Към края на септември размерът на необслужваните кредити, отпуснати от небанкови дружества, възлиза на 528,7 млн. лева. Лошите заеми нарастват с 30,7% (124,1 млн. лв.) в сравнение с края на септември 2024 г. и с 0,4% (1,9 млн. лв.) спрямо края на юни 2025 година.

Структура на вземанията по кредити

Източник: БНБ

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори

Към 30 септември вземанията по кредити от домакинствата и фирмите, които ги обслужват, нарастват на годишна база с 19,6% (849,5 млн. лв.) до 5,179 млрд. лева. Спрямо края на юни те се увеличават с 6,3% (305,7 млн. лв.). Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти нараства за година от 70% до 70,6% в края на септември.

Вземанията по кредити от бизнеса са 1,959 млрд. лв. към края на третото тримесечие на 2025 година. Те се увеличават с 18,1% (300,3 млн. лв.) за година и с 8,5% (153,4 млн. лв.) за три месеца. Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от резиденти намалява за година от 26,8% до 26,7% в края на септември.

Вземания по кредити от резиденти по институционални сектори

Източник: БНБ

В структурата на вземанията по кредити от домакинствата преобладават потребителските кредити, които са 5,039 млрд. лв. в края на третото тримесечие на тази година. Те се увеличават с 19,4% (817,9 млн. лв.) на годишна база и с 6,7% (318 млн. лв.) спрямо края на юни.

Относителният им дял в общия размер на вземанията по кредити от сектора намалява от 97,5% преди година до 97,3% към 30 септември.

Размерът на жилищните кредити в края на третото тримесечие е 11,9 млн. лв. Те намаляват с 44,4% (9,5 млн. лв.) на годишна база, а се увеличават с 10,5% (1,1 млн. лв.) на тримесечна.

Относителният дял на тези кредити в общия размер на вземанията от домакинствата намалява за година от 0,5% до 0,2% в края на третото тримесечие.

Другите кредити са общо 127,7 млн. лв. към 30 септември и нарастват на годишна база с 47,4% (41,1 млн. лв.), а намаляват с 9,5% (13.4 млн. лв.) за тримесечие.

Относителният им дял за година нараства от 2% до 25% към 30 септември.

Източници на финансиране

В края на септември 2025 г. пасивите на дружествата, специализирани в кредитиране, са 9,048 млрд. лв. при 7,554 млрд. лв. преди година. Те се увеличават с 19,8% (1,494 млрд. лв.) на годишна база и с 5,1% (439,3 млн. лв.) на тримесечна.

В структурата на пасивите преобладават получените кредити, които са 5,606 млрд. лв. (62% от общия размер на пасивите) в края на септември 2025 г. Размерът им нараства за година с 21,6% (996,4 млн. лв.) и с 4,6% (244,1 млн. лв.) за три месеца.

Кредитите с матуритет над 1 година представляват 85,6% от общия размер на получените заеми към 30 септември при 87,6% преди година. Техният размер е 4,800 млрд. лв. в края на третото тримесечие, като нараства с 18,8% (759,7 млн. лв.) на годишна база и с 4,3% (195,7 млн. лв.) на тримесечна.

В структурата на получените кредити преобладават заемите от резиденти, които са 5,528 млрд. лв. в края на септември и растат с 22,8% (1,025 млрд. лв.) за година и с 4,6% (243.4 млн. лв.) в сравнение с края на юни.

Относителният дял на тези заеми в общия размер на получените кредити нараства за година от 97,7%. до 98,6% в края на септември 2025 година.

Размерът на емитираните дългови ценни книжа от дружествата, специализирани в кредитиране, е 207,1 млн. лв. към 30 септември, като нараства с 81,5% (93 млн. лв.) за година и с 83,8% (94,4 млн. лв.) за три месеца.