Лихвите по новите депозити намаляват на годишна база, но растат на месечна през октомври

Средният лихвен процент по новите депозити в банките в България през октомври намалява на годишна база, а в сравнение със септември се вдига. Обемите на депозитите през миналия месец се движат в различни посоки, показват актуалните данни от лихвената статистика на Българската народна банка.

Депозити на фирми

За един месец средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се увеличава с 0,18 процентни пункта до 1,32%, като за година спадът е с 0,16 пр. п. Месечният ръст при спестяванията в евро е 0,07 пр. п. до 1,72%, при годишен спад с 0,43 пр. п.

В централната банка отчитат, че средната лихва по овърнайт-депозитите в левове през октомври остава на ниво от 0,05%, а по тези в евро намалява с 0,05 пр. п. до 0,10%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове се понижава с 14,6% (123,9 млн. лв.) до 726,5 млн. лв. при годишен спад с 6,9%.

При спестяванията в евро обемът се повишава за месец с 18,5% (155,1 млн. лв.) до 993 млн. лв., при годишен ръст с 6,3%.

Спестявания на домакинства

През октомври средната лихва по депозитите с договорен матуритет в левове се запазва на нивото от септември – 0,81%, като за година в БНБ регистрират годишен спад с 0,12 пр. п. За една година при спестяванията в евро тя намалява с 0,28 пр. п. до 1,40%, при месечен ръст с 0,09 пр. п.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нива от 0,01%.

Средната лихва по спестяванията, договорени за ползване след предизвестие в левове, се увеличава с 0,01 пр. п. до 0,28%, а по тези в евро остава на нивото от септември от 0,15%.

Обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове нараства за месец с 3,2% (10,3 млн. лв.) до 334,8 млн. лв., при годишен ръст с 4,1%.

При спестяванията с договорен матуритет в евро спада за месец с 20% (67 млн. лв.) и за година с 16,3%до 267,9 млн. лв.

Лихвени проценти по нов бизнес по депозити с договорен матуритет на сектори нефинансови предприятия и домакинства

Източник: БНБ