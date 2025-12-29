Лихвите по новите депозити на фирмите намаляват на годишна база през ноември

Средният лихвен процент по новите депозити в банките в България през ноември намалява на годишна база, а в сравнение с октомври се движи в различни посоки.

Обемите на спестяванията през миналия месец на фирмите се движат надолу на месечна и годишна база. Те се вдигат при депозитите в левове, като при тези в евро са по-високи само на месечна база, показват актуалните данни от лихвената статистика на Българската народна банка.

Депозити на фирми

За един месец средният лихвен процент по депозитите с договорен матуритет в левове се повишава с 0,03 процентни пункта до 1,36%, при годишен спад с 1,16 пр. п.

Средната лихва на спестяванията в евро намалява в сравнение с октомври с 0,09 пр. п. до 1,63%, при годишен спад с 0,68 пр. п.

Средният лихвен процент по овърнайт депозитите в левове се понижава за месец с 0,01 пр. п. до 0,04%, а по тези в евро се запазва на ниво от 0,10%.

По данни на централната банка обемът на новия бизнес по депозитите с договорен матуритет в левове спада в сравнение с октомври с 52,5% (381,4 млн. лв.) до 345,1 млн. лв., при годишен спад с 27,5%.

При обемите в евро БНБ отчита намаление за година с 33,2% и за месец с 40% (397,2 млн. лв.) до 595,8 млн. лв.

Спестявания на домакинства

През ноември средната лихва по депозитите с договорен матуритет в левове се запазва на ниво от 0,81%, колкото беше и през октомври, но спада за година с 0,07 пр. п.

Спестяванията в евро нарастват за месец с 0,03 пр. п. до 1,44% при годишен спад с 0,01%.

Средните лихвени проценти по овърнайт-депозитите в левове и в евро остават на нивата от октомври – 0,01%.

Средният лихвен процент по депозитите, договорен и за ползване след предизвестие в левове, се увеличава за месец с 0,01 пр. п. до 0,29%, а по тези в евро остава на ниво от 0,15%.

Обемът на новия бизнес по спестяванията с договорен матуритет в левове нараства в сравнение с октомври с 20,8% (69,6 млн. лв.) до 404,4 млн. лв., при годишен ръст с 33,9%.

При депозитите с договорен матуритет в евро месечният ръст е с 3,3% (8,8 млн. лв.) до 276,8 млн. лв., при годишен спад с 6,9%.

Лихвени проценти по нов бизнес по депозити с договорен матуритет на сектори нефинансови предприятия и домакинства

Източник: БНБ