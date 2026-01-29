Лихвите по кредитите намаляват на годишна база през декември

Лихвите по кредитите, отпуснати от банките на бизнеса и домакинствата, намаляват през декември на годишна база, показват данните на Българската народна банка (БНБ). Централната банка регистрира ръст в сравнение с ноември при обемите на заемите за фирмите и увеличение на годишна база при потребителските и жилищните кредити.

През декември средният лихвен процент по кредитите на фирмите до 1 млн. евро, договорени в левове, намалява за месец с 0,10 процентни пункта (пр.п.) до 3,94%. Годишният спад достига 0,20 пр. п.

Средната лихва на заемите над 1 млн. евро намалява за година с 0,42 пр. п., но се увеличава на месечна база с 0,30 пр. п. до 4,17%.

Средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се задържа на нивото от ноември – 3,96%, но намалява за година с 0,78 пр. п.

При кредитите над 1 млн. евро лихвата расте с 0,70 пр. п. месечно до 4,67%, при годишно намаление с 0,36 пр. п.

През декември 2025 г. средният лихвен процент по овърдрафта в левове спада за месец с 0,03 пр. п. до 3,25%, а по овърдрафта в евро – с 0,01 пр. п. до 3,67%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

БНБ отчита, че обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в левове, нараства в сравнение с ноември с 13,5% (47,6 млн. лв.) до 401 млн. лв. Годишният ръст достига 5,9%.

При заемите над 1 млн. евро месечното увеличение на обема е с 96,2% (392,2 млн. лв.) до 800,1 млн. лв., ноо на годишна база има намаление от 21,6%.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в левове се наблюдава увеличение на месечна база с 81,3% (269,4 млн. лв.) до 600,8 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро, договорени в евро, се повишава с 96,3% (72 млн. лв.) до 146,7 млн. лв., като за година ръстът достига 164,1%.

При заемите над 1 млн. евро обемът за година се увеличава с 1,9%, а за месец - със 102,7% (705,4 млн. лв.) до 1,392 млрд. лв.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране в евро се наблюдава увеличение в сравнение с ноември със 162,2 % (191,5 млн. лв.) до 309,6 млн. лв.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

През декември средната лихва по кредитите за потребление на домакинствата за една година намалява с 0,60 пр. п. В сравнение с ноември средният лихвен процент в левове и годишният процент на разходите (ГПР) по тези заеми се повишават на месечна база с по 0,59 пр. п. съответно до 9,43% и 9,76%.

При жилищните кредити в левове средният лихвен процент спада за година с 0,02 пр. п., но запазва нивото си от ноември – 2,48%. ГПР по тези заеми нараства за месец с 0,04 пр. п. до 2,90%.

БНБ отчита, че средната лихва по другите кредити в левове отбелязва годишен ръст от 0,35 пр. п. и месечен спад с 0,27 пр. п. до 4,09%.

При другите кредити в левове на работодатели и самонаети лица намалението в сравнение с ноември е с 0,17 пр. п. до 4,18%.

През декември средният лихвен процент по овърдрафта в левове се увеличава в сравнение с ноември с 0,10 пр. п. до 13,83%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период, в левове намалява с 0,02 пр. п. до 21,48%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор домакинства в левове

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление в левове се понижава за месец с 9,3% (87,3 млн. лв.) до 854,9 млн. лв., на годишна база отчита ръст с 25,6%.

Обемът на предоговорените кредити и заемите за рефинансиране се повишава за месец с 4,1% (6,5 млн. лв.) до 166,6 млн. лв.

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес нараства за година с 47,3% и за месец с 25% (278,1 млн. лв.) до 1,389 млрд. лв.

Месечното увеличение на обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране е с 41% (106,3 млн. лв.) до 365,8 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове намалява за месец с 18,3% (5 млн. лв.) до 22,1 млн. лв., а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране – с 29,8% (2,8 млн. лв.) до 6,7 млн. лв.

Обемът на новия бизнес по другите кредити в левове на Работодатели и самонаети лица се понижава в сравнение с ноември с 36% (6,1 млн. лв.) до 10,9 млн. лв.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор домакинства в левове

Източник: БНБ