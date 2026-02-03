Банките в еврозоната неочаквано затягат кредитните стандарти за фирмите

Банките в еврозоната неочаквано са затегнали стандартите за корпоративно кредитиране в края на 2025 г., което поражда тревоги относно инвестициите и икономическата активност преди Европейската централна банка (ЕЦБ) да вземе решението си за лихвените проценти тази седмица.

„Притесненията относно перспективите пред компаниите и по-широката икономика, както и по-ниската склонност на банките към риск, допринесоха за този ход“, посочват експертите на ЕЦБ в своето проучване за банковото кредитиране за четвъртото тримесечие на 2025 г., цитирано от Bloomberg.

На въпрос за влиянието на промените в търговските политики и свързаната с тях несигурност почти половината от банките оценяват експозицията си като „значима“, се казва в доклада. Те очакват ново, макар и леко, затягане на стандартите и през първото тримесечие на 2026 г.

Тенденциите в кредитирането помагат на ЕЦБ да прецени доколко ефективно паричната политика достига до икономиката. Макар през декември централните банкери да заключиха, че пренасянето на пониженията на лихвите остава плавно, те призоваха за внимателно наблюдение на фона на опасенията от внезапна корекция на финансовите пазари.

В блог публикация от миналата седмица четирима икономисти на ЕЦБ посочиха, че възстановяването на кредитирането напоследък е по-плавно в сравнение с предишни периоди. Те подчертаха ключовата роля на банковото кредитиране за подкрепа на активността в реалната икономика.

Регионът досега показа устойчивост спрямо неблагоприятни фактори като митата на американския президент Доналд Тръмп, като отчете разширение с 0,3% през четвъртото тримесечие. Това надхвърли очакванията и подкрепи аргументите за запазване на разходите по заеми без промяна отново. Въпреки това сътресенията, свързани с търговската политики Тръмп, остават риск.

Докладът от вторник също така показва ново малко увеличение на апетита на компаниите към кредити.

„Търсенето на заеми от страна на фирмите беше основно движено от увеличено търсене за финансиране на резерви и оборотен капитал, както и от други финансови нужди, докато фиксираните инвестиции продължиха да имат неутрален нетен принос“, се казва в проучването.

По отношение на жилищното кредитиране ЕЦБ отчита ново увеличение на търсенето и леко разхлабване на стандартите за отпускане на заеми.

Лихвените проценти

Първото заседание за годината на Европейската централна банка ще се проведе на 4-5 февруари, а в края му представителите на базираната във Франкфурт финансова институция ще оповестят решението си за лихвените проценти в еврозоната. Икономистите, анкетирани от Bloomberg, са единодушни в прогнозата си, че депозитната лихва ще остане без промяна на ниво 2%.

Макар делът на онези, които очакват едно или повече повишения преди 2028 г., да е нараснал до една трета спрямо около една четвърт в предходното проучване на медията, по-малко икономисти смятат, че подобен ход ще се случи още тази година.

Последните прогнози на ЕЦБ сочат, че ръстът на потребителските цени ще бъде малко под 2% тази и следващата година, преди да се върне към тази цел през 2028 г. Икономистите виждат повече низходящи рискове през идните месеци и повече възходящи през 2027 г., като в средносрочен план инфлацията остава като цяло на правилния път.

Въпреки това трейдърите засилиха залозите за още едно намаление на лихвите тази година. Само 12% от участниците в проучването прогнозират едно или повече понижения до края на 2027 г., но около 40% смятат, че подобен ход все още е по-вероятен от повишение.