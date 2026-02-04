Ключовите промени за втората пенсия бяха одобрени на първо четене

Комисията по труда и социалната политика в парламента прие на първо четене промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО), внесени от Министерския съвет. Законопроектът беше приет с 13 гласа „за“, 4 – „против“ и без въздържали се в отсъствието на представители на Министерството на труда и социалната политика и на Националния осигурителен институт.

С предложения законопроект се въвеждат мултифондове във втория и третия стълб на пенсионното осигуряване у нас, както и някои други ключови промени, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване.

Промените засягат почти 5 милиона осигурени лица и техните спестявания за допълнителна пенсия, които възлизат на 30 млрд. лева с натпупаната доходност.

Като най-съществени позитиви от предлаганите изменения бяха изтъкнати постигането на по-висока доходност по партидите, което ще доведе в бъдеще до по-висока втора пенсия, както и възможността дружествата да инвестират в обществена инфраструктура в страната, което би се отразило позитивно на икономиката.

Предвижда се създаване на подфондове с различен инвестиционен профил, каза заместник-министърът на финансите Кирил Ананиев при представянето на законопроекта. Промените целят повишаване на защитата на осигурените лица. Въвеждането на мултифондовия модел ще даде възможност на осигурените да избират как да бъдат инвестирани техните пари, залага се и намаляване на таксите, изтъкна Ананиев.

Законопроектът предвижда промяна в таксите на пенсионните дружества, като тази върху вноската, която в момента е в размер на 4%, ще намалява поетапно. За сметка на това ще се увеличава таксата върху доходността, като размерът й ще зависи от съответния подфонд.

Диана Йорданова, зам.-председател на Комисията за финансов надзор (КФН), посочи, че промените имат широка обществена подкрепа и са резултат от работа през последните няколко години. Разработихме над 250 сценария и 500 хиляди симулации, за да предложим най-доброто с най-добри международни практики, каза тя.

Според тези симулации, направени при консервативни изчисления, най-ниската доходност, която би могла да се реализира, стига до 6% годишно. В момента дружествата постигат и до 9-10% доходност. А при по-рисково инвестиране доходността може да скочи в пъти, посочи Йорданова.

От "Възраждане" разкритикуваха предлаганите законови поправки, възразиха и срещу отсъствието на социалния министър и липсата на пътна карта за реформа на пенсионната система. Нямате легитимност да предлагате този законопроект, заявиха от партията.

Основната критика на БСП срещу законопроекта беше, че това е сериозна реформа с дългосрочен хоризонт и не е редно правителство в оставка да приема подобни промени. Участието на осигурените в рисков или консервативен фонд следва да бъде резултат от информиран и доброволен избор, а не от административно решение, както се залага. Нищо не налага бързането с приемането на новите текстове в КСО, липсва достатъчен обществен консенсус, посочиха от формацията.

Позицията на ГЕРБ е, че промените дават повече възможности за избор на осигурените.

От „Има такъв народ“ дадоха подкрепа, изтъквайки, че това е положителна реформа.

В рамките на заседанието стана ясно, че Министерството на финансите разработва портал за финансова грамотност. Обсъжда се и възможност с персонален идентификационен код всеки осигурен да може да проверява каква ще е втората му пенсия.

Предстои обсъждане на законопроекта на първо четене в Народното събрание.

Какво се променя

С одобрените поправки в КСО се въвежда многофондова система във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, като се дава възможност за избор от страна на осигурените лица на начина, по който се инвестират техните пенсионни спестявания, посредством управлението им в инвестиционни портфейли с различен рисков профил.

В рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества ще създават подфондове с различен инвестиционен профил, съобразени с жизнения цикъл на осигурените лица. Лицата ще могат да избират не само пенсионен фонд, управляван от определено пенсионноосигурително дружество, но също и подфонда с инвестиционния профил - динамичен, балансиран и консервативен, който те намират за най-близък до техния рисков апетит. Разпределението на лицата, които не са избрали универсален пенсионен фонд и подфонд в него, ще се извършва служебно въз основа на възрастта им и при спазване на съоветните нормативни условия в законопроекта.

В контекста на въвеждането на многофондовия модел се предлага замяна на механизма за гарантиране на минималната доходност от управлението на активите на универсалните и професионалните пенсионни фондове с друг показател за инвестиционните резултати, който ще се изчислява и обявява от Комисията за финансов надзор.

С измененията се предлага разширяване на видовете допустими инвестиции на фондовете с нови финансови инструменти - като инструменти на паричния пазар, акции на пазари за растеж, борсово търгувани фондове, които не са колективни инвестиционни схеми и алтернативни инвестиционни фондове на регистрационен режим. Детайлизирани са и инвестиционните ограничения в контекста на новите инвестиционни възможности и въвеждането на мултифондов модел, ще бъдат завишени изискванията за кадрова обезпеченост на пенсионноосигурителните дружества във връзка с инвестиционната дейност.

С промените в КСО се предлага плавно въвеждане на двукомпонентна такса, формирана от фиксирана част - процент върху управляваните активи, и променлива част, представляваща процент от постигнатия доход при инвестиране. Сред промените е и стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка осигурителна вноска, в рамките на 10-годишен период.

В допълнение със законопроекта се развива и уредбата на изплащането на средства при придобиване на право на пенсия с цел по-добро покритие на поеманите от пенсионноосигурителните дружества рискове, включително начинът на изчисляване на пенсиите и по-адекватна по размер актуализация на пенсионните плащания.