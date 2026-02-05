IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Английската централна банка задържа лихвените проценти без промяна

Сега всички погледи са насочени към времето и темпа на очакваните понижения на лихвите през тази година

14:55 | 05.02.26 г. 2
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Английската централна банка (АЦБ) запази лихвените проценти без промяна на ниво от 3,75% на първото си заседание за 2026 г., предаде CNBC.

В четвъртък деветчленната Комисия по парична политика на централната банка гласува с преднина от 5 на 4 гласа паричната политика да не бъде изменяна. Това се случи, след като през декември основният лихвен процент на АЦБ беше намален с 25 базисни пункта.

Икономистите очакваха паричният орган да запази разходите по заемите стабилни, като се имат предвид по-силните от очакваното месечни данни за растежа и устойчивата инфлация, публикувани през януари.

Сега всички погледи са насочени към времето и темпа на очакваните понижения на лихвите през тази година.

„Първите данни за 2026 г. сочат по-силно търсене и по-устойчива инфлация, отколкото очаквахме. С времето фискалното затягане и забавянето на растежа на заплатите ще премахнат излишния ценови натиск, но не толкова скоро, колкото очаквахме“, коментира Андрю Уишарт, старши икономист за Обединеното кралство в Berenberg.

„Сега очакваме следващата стъпка по понижение на заседанието на 30 април“, посочва той.

Последното понижение на лихвата от АЦБ през декември беше извършено на фона на слаб растеж, отслабване на пазара на труда и забавяне на инфлацията, но оттогава темпът на нарастване на потребителските цени се повиши, което даде на банката повод за безпокойство.

Едуард Алънби, старши икономист за Обединеното кралство в Oxford Economics, е съгласен, че макар да се очаква АЦБ да запази лихвите без промяна през февруари, предстоят още понижения.

„Настоящата лека стагфлация вероятно ще продължи да разделя комисията по отношение на времето за тези бъдещи понижения, насърчавайки постепенен подход към по-нататъшно облекчаване на паричната политика“, отбелязва той в анализ.

„Смятаме, че срещата в края на април е най-вероятното време за следващото понижение“, казва Алънби. „Дотогава АЦБ трябва да има по-ясна представа за увеличенията на заплатите и дали това е поредното доказателство за забавяне на икономиката“, добавя той.

Дани Стоилова, икономист за Великобритания и Европа в BNP Paribas Markets 360, счита, че първото понижение на лихвите през 2026 г. може да дойде по-рано от април, но може да бъде еднократно.

„Продължаваме да очакваме следващото понижение на лихвите през март. След това смятаме, че АЦБ ще направи продължителна пауза, преди да възобнови нормализирането на паричната политика в началото на 2027 г.“, каза тя.

Последна актуализация: 14:56 | 05.02.26 г.
политика на централните банки политика на английската централна банка
Коментари

2
Aлexaндpo
преди 43 минути
хамериканците ще ги помелят брутално и демонстративно ... !! ... СА и Катар ще си мълчат , само от време на време по некоя и друга декларацийка ще пуснат ... :))) ... нема да им барат некви запъртъци трафика с танкерчета ... таман момъка от Белият дом да вдигне малко гребена преди изборите ...
1
Aлexaндpo
преди 44 минути
Дефлацията удря сериозно по амбициите на Китай да рестартира ръста на икономиката си ,тъй като процеса изисква намаляване на производството,което пък намаля печалбите на корпорациите за нови инвестиции.Това от своя страна пък изисква прилагане на инфлационни мерки ,като сваляне на лихвите и обезценка на юана,но това пък оскъпява вноса и реалния дълг,деноминиран в долари.Сложно е и от сега е трудно да се прецени посоката на движение на икономиката,на която и без това проблем създава имотната криз
