ЕЦБ призова лидерите на ЕС да предприемат спешни мерки за стимулиране на растежа

Европейската централна банка (ЕЦБ) призова лидерите на Европейския съюз (ЕС) да предприемат „спешни колективни действия” за укрепване на икономиката, като очерта пет ключови мерки, които да бъдат разгледани преди предстоящата среща на върха.

В документ, видян от Bloomberg, паричният орган апелира за създаване на съюз за спестявания и инвестиции, въвеждане на дигитално евро, задълбочаване на единния пазар, политики за насърчаване на иновациите и опростяване на законодателството.

Представител на ЕЦБ все още не е коментирал темата официално.

Председателят Кристин Лагард заяви в четвъртък, че ще изпрати списък с мерки на европейските държавни глави преди срещата на върха на 12 февруари, в който са очертани „нещата, които според нас е много вероятно да стимулират растежа, да подобрят производителността и да разкрият истинския потенциал на Европа“.

Лагард многократно призоваваше за действия и в реч през ноември апелира за повече и по-умни стъпки за насърчаване на европейската интеграция, не на последно място защото бизнес моделът на континента, основан на износа, вече не е в синхрон с времето.

В писмото ЕЦБ твърди, че Европа има голям потенциал, но е изправена пред предизвикателства, включително демографски промени, ограничен потенциал за растеж и значителни структурни инвестиционни нужди, както и по-фрагментирана глобална среда.

„С координирани и решителни колективни действия Европа може да отключи по-висок потенциал за растеж, да укрепи устойчивостта си и да засили политическата си автономност и просперитет“, заявява ЕЦБ. „Това изисква повишаване на производителността, мобилизиране на инвестиции и укрепване на устойчивостта.“

Тя добавя, че Евросистемата, съставена от ЕЦБ и националните централни банки в региона, „е готова да допринесе със своя опит“.