Централните банки по света все по-често се обръщат към Фед за висококвалифицирани кадри

От Истанбул до Рим централните банки със свободни висши постове все по-често залагат на престижа, който идва с кариера, изградена в американската система за икономическа политика, пише Bloomberg.

Поредица от назначения на високо ниво в големи парични институции след пандемията от Covid-19 се отличава с едно общо нещо: всички те са на експерти, които се завръщат след години работа в САЩ, предимно в рамките на системата на Федералния резерв.

Най-скорошният пример е обявяването в понеделник на новия заместник-управител на Турската централна банка - Гази Ишак Кара, само седмици след назначаването на главния икономист Мурат Ташчи. Това решение последва назначението на Давид Лопес-Салидо, който започна работа на същата позиция в Испанската централна банка през октомври. Швейцария и Италия също имат други забележителни скорошни примери.

Всички те са работили в американската финансова мрежа - било в регионални клонове на Фед или в централата му във Вашингтон - малко преди да заемат висши постове по паричната политика в родните си страни.

Последната мода подчертава колко податливи са правителствата и централните банки на следване на тенденции, но също така показва и престижa, свързан с управлението на най-голямата икономика в света - дори в момент, когато президентът Доналд Тръмп поставя на изпитание финансистите там.

„Федералният резерв е изключително място за всеки централен банкер, който иска да придобие опит от първа ръка“, казва Селва Демиралп, професор по икономика в университета „Коч“ в Истанбул и бивш икономист във Фед. „Когато завърших, моят научен ръководител ми каза, че няма по-добър начин да се научиш на централно банкиране.“

Ръководителите, които наемат кадри за парични институции извън САЩ, отдавна ценят образованието в Америка. Примери са гуверньори, назначавани през годините, от бившия ръководител на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги до Мървин Кинг и по-късно Марк Карни в Английската централна банка (АЦБ). Но практиката да се привличат национални кадри директно от системата на Фед досега беше по-рядко срещана. Най-ярък пример е Турция, където правителството назначи Фатих Карахан, икономист в клона на Фед в Ню Йорк, за член на борда през 2023 г., преди той да наследи гуверньора Хафизе Гайе Еркан, след като тя беше отстранена от президента Реджеп Ердоган в началото на 2024 г.

Назначаването на Карахан беляза началото на мащабна икономическа реформа след преизбирането на Ердоган, слагайки край на години популистки политики, които подхраниха неконтролируема инфлация. Оттогава централната банка повиши лихвените проценти до 50% и проведе десетки срещи с чуждестранни инвеститори с цел възстановяване на доверието.

От другите двама бивши служители в САЩ, Ташчи е прекарал близо 17 години в клона на Фед в Кливланд, преди кратък период в JPMorgan в Ню Йорк, докато Кара се е фокусирал върху финансовата стабилност в Управителния съвет на Фед.

Назначенията отразяват усилията на министъра на финансите Мехмет Шимшек - самият той бивш стратег в Merrill Lynch - да представя на Ердоган кандидати със солидна икономическа подготовка и опит.

„Като се има предвид периодът преди 2023 г., когато редица висши назначения нямаха силна академична или практическа подготовка в централното банкиране, тези скорошни решения показват ясно намерение за възстановяване на експертизата и доверието“, казва Демиралп.

В Швейцарската централна банка Антоан Мартен се присъедини като член на борда в началото на 2024 г. и девет месеца по-късно пое втората позиция във финансовата институция – тази на заместник-председател. Назначението отговори на нуждата на Швейцария от човек с експертиза, авторитет за управление на все още ключова резервна валута и сравнително рядко срещано гражданство.

Почти цялата му кариера е преминала в САЩ, започвайки в клона на Фед в Канзас Сити в началото на века, преди да се премести в нюйоркския му филиал.

В Италианската централна банка назначаването на Киара Скоти, служител в клона на Фед в Далас, беше обявено през декември 2023 г.

„Опитът ми във Фед беше изключително формиращ“, каза тя в интервю през ноември. „Гордея се, че съм преживяла най-доброто и от двата свята.“

Лопес-Салидо е работил почти две десетилетия в отдела по парични въпроси на Федералния резерв във Вашингтон, преди да се премести в Мадрид, за да ръководи прогнозите на Испанската централна банка.

Освен „привличащия“ фактор на завръщането у дома на висша позиция, администрацията на Тръмп на практика е създала и „изтласкващ“ ефект. Съюзниците на президента редовно критикуват Фед за големия му щат от икономисти.

Темата дори се появи по време на подбора на кандидати за следващ председател на Федералния резерв. Министърът на финансите Скот Бесънт заяви през декември, че президентът е попитал един от кандидатите защо Фед се нуждае от стотици икономисти с докторска степен. „Нямаше добър отговор“, каза Бесънт.

За световните централни банки американската академична и професионална „родословна линия“ отдавна е ценена. В ЕЦБ докторската степен на главния икономист Филип Лейн от Харвардския университет укрепи кандидатурата му. Бившият вицепредседател Лукас Пападимос е работил в началото на кариерата си в клона на Фед в Бостън.

В миналото обаче се случваше по-рядко правителства или централни банки да разглеждат системата на Федералния резерв като директен източник за подбор на висши кадри.

Сред по-ранните европейски примери са Атанасиос Орфанидис, който напусна Фед през 2007 г., за да стане гуверньор на Кипърската централна банка, както и Емануел Моенш, бивш ръководител на изследователската дейност в Германската централна банка, който се присъедини от Нюйоркския Фед през 2015 г.

„Федералният резерв определено е отлична школа за централни банкери“, казва Моенш, който сега е преподавател във Frankfurt School of Finance. „Има изключително много какво да се научи. Нюйоркският Фед в частност има допълнителното предимство на силен фокус върху финансовите пазари и тесни връзки с пазарните участници.“

За разлика от други страни, Обединеното кралство се откроява с това, че възприема американската централна банка като източник на експертиза, без да обръща особено внимание на националността.

В Английската централна банка настоящият член на Комисията по финансова политика Рандъл Крошнър е бивш член на борда на Фед, а бившият заместник-председател Доналд Кон е работил в същия орган. Бившият председател на Фед Бен Бернанке и Кевин Уорш, номиниран от Тръмп за бъдещ ръководител на Фед, изготвиха доклади за начина на функциониране на Английската централна банка.

Подобно на други институции, и АЦБ изпраща служители на командировки във Федералния резерв. Един такъв пример е бившият главен икономист Спенсър Дейл. Друг е настоящият гуверньор Андрю Бейли, който е прекарал известно време в Нюйоркския Фед още през 1987 г.