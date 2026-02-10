IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Ватиканската банка пуска два индекса с богоугодни акции

Измерителите включват ценни книжа, подбрани според принципите на католическата вяра. Сред тях са Meta, Amazon.com и Deutsche Telekom

16:28 | 10.02.26 г.
Изглед към пл. &quot;Свети Петър&quot;. Снимка: Alessia Pierdomenico/Bloomberg
Ватиканската банка пуска два индекса за ценни книжа, в които ще бъдат включени активи според принципите на католическата вяра.

Измерителите Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles Index и Morningstar IOR US Catholic Principles Index са „предназначени да служат като референция за католически инвестиции по света“, се посочва в изявление на Института за религиозни дейности, както е официалното име на финансовата институция, видяно от Bloomberg. И двата показателя се състоят от по 50 компании със средна и голяма капитализация, включително представители на т. нар. Big Tech и финансовия сектор.

Индексите на Ватиканската банка ще се окажат изправени пред вече наложена конкуренция за парите на католическите инвеститори. Борсово търгуван фонд на доставчика Global X с активи за над 1 млрд. долара следи движението на индекса S&P 500 Catholic Values Index, който бе пуснат през 2015 г. и изключва акции, които не отговарят на насоките на Конференцията на католическите епископи на САЩ. Водещите ѝ членове включват Nvidia и Apple Inc. Борсово търгуваният фонд нарасна с 16% миналата година, което е приблизително в синхрон с S&P 500.

Според данни от компанията за финансови услуги Morningstar, водещите участници в новия американски индекс са Meta Platforms и Amazon.com, докато за европейския показател това са ASML Holding и Deutsche Telekom.

Ватиканската банка, която предоставя традиционни банкови услуги и посредничи за инвестиции на институции, свързани с църквата, се опитва от години да изчисти репутацията си на лошо управление след серия финансови скандали. Папа Лъв XIV предприе стъпки за ограничаване на ролята на регулатора, включително като одобри разпоредби, според които отговорността за инвестициите на Ватикана ще се разпределят между различни институции.

16:31 | 10.02.26 г.
