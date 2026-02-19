Банките от Уолстрийт отново плащат рекордни възнаграждения на ръководствата

След години на сдържаност след световната финансова криза от 2008 г. Уолстрийт отново изплаща рекордни възнаграждения на главните изпълнителни директори, пише Bloomberg.

Главните изпълнителни директори на водещите американски банки са получили годишно възнаграждение от по най-малко 40 млн. долара, като общото им възнаграждение надминава рекордите, поставени през 2006 г. и 2021 г.

Брайън Мойнихан от Bank of America Corp. е последният главен изпълнителен директор, чието възнаграждение беше оповестено, като то се е увеличило със 17% през миналата година до 41 млн. долара.

Citigroup Inc. обяви, че е увеличила заплатата на главния изпълнителен директор Джейн Фрейзър с 22% до 42 млн. долара за 2025 г., знак за увереност от страна на борда в способността ѝ да обърне пътя на компанията след години на неефективни конкуренти.

Възнагражденията отразяват забележителна година за банковата индустрия. Водещите финансови компании в САЩ отчетоха най-големите си годишни печалби от 2021 г. насам. JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group Inc. и Bank of America увеличиха общите си бонусни фондове за своите банкери и трейдъри с поне 10%, тъй като бизнесите се възползваха от забележителна година в сключването на сделки и пазарната активност.

„По отношение на заплащането главните изпълнителни директори имаха страхотна година“, коментира в интервю Алън Джонсън, управляващ директор на консултантската компания за възнаграждения Johnson Associates Inc. „Банките имаха страхотна година, с минимални загуби и големи печалби. Мисля, че се управляваха много добре“, добавя той.

Такива прекомерни заплати за главните изпълнителни директори на банки не са виждани отпреди финансовата криза. През 2007 г. Goldman плати на тогавашния главен изпълнителен директор Лойд Бланкфейн 68,5 млн. долара, рекордна заплата по това време за ръководител на Уолстрийт. Същата година загубите по ипотеки накараха колегите на Бланкфейн от Morgan Stanley и Bear Stearns Cos. да се откажат от плащанията си в края на годината.

Lehman Brothers Holdings Inc. плати на главния изпълнителен директор Ричард Фулд 40 млн. долара за 2007 г., след като поемателят на ипотечни облигации отчете рекордна печалба и ограничени загуби от високорискови ипотеки. Компанията обяви фалит на следващата година, а Фулд беше отстранен от позицията си без никакво обезщетение или бонус.

По това време заплащането на ръководителите е подложено на проверка от членове на Комисията по надзор и правителствена реформа на Камарата на представителите. Те разпитваха ръководителите на банките от Уолстрийт за стотиците милиони долари компенсация, дори когато акционерите понесоха основната тежест от отписванията заради ипотечния срив.

Секторът изглежда много по-различно днес. Регулациите, залегнали в закона Дод-Франк от 2010 г., намалиха поемането на риск от големите банки, за да се повиши тяхната стабилност и да се намали вероятността да се нуждаят от спасителни мерки по време на икономически спадове.

За 2025 г. главният изпълнителен директор на Goldman Sachs Дейвид Соломон получава най-високото заплащане – 47 млн. долара, което е с 21% повече от предходната година, макар и все още далеч по-малко от възнаграждението на предшественика му Бланкфейн преди почти две десетилетия.

„Има връзка между заплащането и производителността, а производителността се е подобрила и вероятно подобрението ще подобри“, коментира в интервю Майк Майо, ръководител на изследванията на американските банки с голяма капитализация в Wells Fargo & Co. „Всички те получават много пари в акции, така че това помага да се съгласуват интересите им с тези на акционерите“, добавя той.

Увеличеното заплащане за Соломон и останалите главни изпълнителни директори идва на фона на фокуса в целия бранш върху компенсациите и други разходи, тъй като възходът на изкуствения интелект поражда засилени опасения относно разходите за служители и нововъзникващите технологии. Ръководителите на големите банки се озоваха в ситуация, в която се борят с повтарящи се въпроси относно разходите, за да преследват растеж на приходите.

Заплатите на главните изпълнителни директори на банките се увеличават заедно с печалбите, които са обусловени от търговията, кредитирането и сключването на сделки. Възнагражденията на ръководителите се сблъскаха с известен отпор от страна на акционерите, но като цяло бяха приети без сериозна опозиция при гласуването.

Миналата година Goldman Sachs спечели подкрепата на мнозинството акционери относно предложението за заплащане на главния изпълнителен директор и борда. Според компанията плащанията са необходими, за да задържат ръководителите.